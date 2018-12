Kjære, Julenissen!

I år har jeg bare to ønsker, men det kompliserer kanskje ting litt at jeg håper du kan oppfylle dem allerede før jul.

Det kommer kanskje litt brått på, men jeg skulle gjerne hatt ønskene oppfylt allerede i dag.

Det første ønsket mitt tror jeg du klarer fint. For det er en norsk seier over Spania når de møtes i Nancy i ettermiddag.

Det burde være overkommelig å få til, selv om du får kort tid.

Det neste ønsket er nok litt verre, og krever nok litt mer innsats av deg.

For jeg skulle så inderlig gjerne sett at Ungarn vant med tre mål over Romania. Men det forutsetter at Romania ikke scorer mer enn 30 mål. For da må Ungarn vinne med fire mål.

Kan du klare det, tror du?

Hvis det er for mye forlangt at Ungarn vinner med tre mål, kunne du da bare fikset det sånn at de i det minste vinner?

I så fall har jeg et lite tredjeønske. For hvis Ungarn bare vinner med ett eller to mål, så hadde det vært supert om Tyskland kunne slått Nederland også. Da ville nemlig ting ordnet seg likevel.

Jeg har prøvd å være snill i hele år, så jeg håper at jeg har bidratt nok til at jeg kan få disse juleønskene oppfylt. Det hadde nemlig gledet en hel nasjon.

Tenk deg hvor deilig det er når over en million nordmenn finner frem julegløggen og kryper opp i sofaen for å se håndballjentene spille semifinale eller finale i et håndballmesterskap? Jeg tror ikke det er så mange andre nasjoner som har en slik juletradisjon. Så nå har du muligheten til å skape juleglede i hele Norges land.

Jeg vet jeg legger mye på deg nå, men er det en som kan klare dette så er det deg.

PS! Jeg har forståelse dersom det blir for kort frist for deg. Hvis du ikke klarer det, kan du da fikse kneet til Nora Mørk slik at håndballjentene kan kjempe om gull igjen i VM til neste år?