Dette er din nye virkelighet, Donald Trump.

Truer med «Shut-down»

Presidenten ble sint, og da gikk det som det pleier. Trumps impulskontroll er ikke like velutviklet som hos mange andre.

– Hvis vi ikke får det vi vil så kommer jeg til å stenge statlige institusjoner, sa en opphisset Donald Trump.

Og til mange republikaneres fortvilelse gjorde han det klart at han ville ta ansvaret for å stenge pengekranen til statsansatte og føderale myndigheter tre dager før jul. Det er trolig et dårlig tidspunkt å stanse utbetalinger av lønninger til hundretusener av mennesker. Donald Trump gjør det klart at han ikke vil forhandle, skal vi ta ham på ordet.

– Ulovlig heksejakt

Men det skal vi kanskje ikke. For Trumps mål kan ha vært velkalkulert. I noen timer handlet alt om den dårlige stemningen i Det ovale kontor, og ikke bare om hvorvidt presidenten kan siktes hvis han har begått ulovlige handlinger.



Trump karakteriserer fortsatt Russlandetterforskningen som en ulovlig heksejakt. Til tross for at spesialetterforskeren nå har funnet ut at 16 av Trumps nære medarbeidere og samarbeidspartnere hadde kontakt med russerne under valgkampen i 2016.

De tause mennene

I tillegg til de tre hovedpersonene som deltok i krangelen i Det ovale kontor er det to andre av de tilstedeværende som har fått mye oppmerksomhet. Visepresident Mike Pence, som satt ved siden av Trump og ikke sa så mye som et ord under meningsutvekslingen. Han brukte deler av samtalen til å studere mønsteret i det ovale teppet.



Den andre er avtroppende stabssjef John Kelly. Kelly og Trump skal ha sluttet å kommunisere direkte med hverandre. Trump trodde han hadde en arvtager klar, men visepresidentens stabssjef takket tydelig nei til det som omtales som et jobbtilbud fra helvete.

Når den nye kongressen samles i januar har demokratene flertall i representantenes hus. Det er huset som avgjør om presidenten skal stilles for riksrett eller ikke. Det kan være smart av Trump å søke politiske løsninger selv om det betyr at han ikke får alle pengene han vil ha for å bygge en mur.