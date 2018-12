Politiet melder om pågripelsen klokken 01 natt til onsdag. De to som er pågrepet, er fra distriktet.

– Per nå vet vi ikke hva som var foranledningen til hendelsen. Det må videre etterforskning forsøke å avklare, skriver Agder politidistrikt på Twitter.

– Guttene ble pågrepet på to ulike adresser, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane til VG.

Pågripelsen skal ha skjedd uten dramatikk, og Kleivane sier guttene trolig vil bli avhørt i løpet av natten.

Det ble først opplyst at mannen hadde kritiske skader, men etter hvert viste det seg at det ikke var tilfelle. Mannen ble behandlet på legevakta i Mandal for kuttskader i hodet, og tilstanden hans betegnes som stabil.

Politiet fikk melding om hendelsen, som skjedde utendørs, klokken 20.39. Ifølge Fædrelandsvennen ble knivofferet funnet ved Uranienborg parkeringshus i Mandal sentrum. Offeret skal være kjent av politiet fra før.

Saken etterforskes ved Mandal politistasjon.