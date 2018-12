– Han har sikkert sine personlige grunner til å gjøre det

TV 2-eksperten påpeker også at Salah blir beskrevet som en blid person.

– Han blir beskrevet som en gladgutt og alle rundt ham sier at han er blid og fornøyd. Jeg vet ikke, men jeg tror at perioden fra og med Champions League-finalen, og med VM inn i denne sesongen, har gjort noe med ham. Det så ut som «the time of his life», der han skulle vinne Champions League og spille VM med Egypt fløyten. Han har ikke sett happy ut siden, sier Stamsø Møller.

– Man må forstå hvor privilegert man er

​TV 2-ekspert Jesper Mathisen håper Salah vil vise mer glede i fremtiden.

– Det er vel en eller annen beskjed til noen som har kritisert ham. Alle fotballspillere sier at de ikke leser noe og lever i en boble med bare seg selv og sin nærmeste, men det er hundre prosent feil. Selvfølgelig får spillere som Salah med seg at han er blitt kritisert for prestasjonene etter Champions League-finalen. Han er toppscorer og Liverpool topper tabellen, men han har vært skarpere før om vi ser på den siste perioden.

– Det er et eller annet han skal signalisere, men han får prøve å vise mer glede. Han tjener millioner, spiller for Liverpool og er elsket av hundrevis av millioner over hele verden, som hadde gjort hva som helst for å få et mål eller bare én avslutning i Premier League. Man må forstå hvor privilegert man er og vise mer glede enn hva han gjorde, sier Jesper Mathisen.