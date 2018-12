Takk for at du gir deg før det ble pinlig

Klokken 12:00 i dag forteller Petter Northug jr. at det er slutt. En stor idrettskarriere er over. Han går inn i historien som verdens viktigste langrennsløper. Med han forandret langrenn seg. Fra det trauste: trekkspill, brunost og strikkegenser til det mer moderne: mer rock and roll-aktig, Red Bull og afterski!

Lignet ikke kopi av seg selv

Skikongen mangler gløden som kreves, og da blir Petter Northug jr. en middelmådighet. Det er derfor jeg har ventet og håpet på at han skulle gi seg. Jeg synes det har vært vondt å se en Petter som ikke engang har lignet en kopi av seg selv i løypa. Det er mange som håpet å få se Northug i fri dressur igjen på topp-plan, litt derfor har nok mange oversett og godtatt den sportslige nedturen.

Skippertakene

Northug elsker fortsatt å konkurrere, han liker å trene. Det er dette som har vært livet hans. Derfor har det vært vanskelig å gi seg.

Northug har i lang tid snakket om at kroppen ikke responderer på trening. Det handler nok vel så mye om at hodet ikke responderer. Petter klarte ikke lenger å innordne seg disiplinen som kreves for å være best. Han prøvde helhjertet i perioder. Hans beslutning om å gi seg er en erkjennelse av at skippertak i ny og ne ikke holder for å kjempe i toppen.

Derfor er jeg lettet og glad. Men for langrenn kan det bli en ny hverdag. En ny og gråere hverdag, en kjedeligere hverdag som kommer til å mangle Petters særpreg: Uforutsigbarheten.

Jeg tror Petter selv også er både glad og lettet i dag. Ikke bare over å ha tatt beslutningen, men at han nå slipper maset og forventningene fra omverdenen.

Stor i kjeften

I stedet for å "deppe" over at en æra i norsk skihistorie nå er over, så velger jeg heller å mimre og humre. For det har vært utrolig mye moro med Petter. tenk på alle øyeblikkene han har gitt oss - det norske folk. Store idrettsprestasjoner. Krydret med replikker fra en utradisjonell langrennsløper. Og han har irritert, ertet på seg konkurrenter og kranglet med autoriteter. Det har vært umulig å være likegyldig til Petter. Men først og fremst har det vært mye humor med Petter.

Han skapte ikke bare forventninger til det som skjedde i langrennssporet, minst like spennende var det som skjedde rundt. Han hadde meninger om mange og mye og snakket ofte i "overskrifter". Litt pussig for øvrig, at han som egentlig er så beskjeden kunne være så stor i kjeften med engang han kom i "langrennsmanesjen".

Garanti for oppmerksomhet

Vi i media digget Petter fordi saker med han ble lest, hørt og sett. Northug betydde klikk på våre nettsider. Og "klikket" Petter selv og ikke sa noen ting, det hendte også ganske ofte, så ble det klikk da også. Han var en garanti for oppmerksomhet.