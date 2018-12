Forleden skrev vi i Broom om ulovlige forbikjøringer i høyrefilen på motorveien. Den saken skapte mange reaksjoner.

Veldig mange er fornøyde med at vi tar opp dette teamet, men her er det tydeligvis behov for enda mer oppklaring. Ifølge flere av dem som har kommentert saken er det tydelig mye tvil om hva slags regler som gjelder der det går et kollektivfelt ytterst til høyre på veien:

«Hei, dere har en sak om "Forbikjøring på feil side kan koste deg førerkortet": Vil det si at elbiler, busser og taxier kan dundre forbi på høyre side selv om trafikken flyter i 50-60 km/t, bare fordi dette er et kollektivfelt? Jeg klarer bare ikke helt å se forskjellen» skriver Stig blant annet i en epost til Broom-redaksjonen.

Etter hva Broom har bragt på det rene, er svaret på dette spørsmålet ja – så lenge bilistene holder seg innenfor fartsgrensene, og viser nødvendig aktsomhet for trafikken ellers.

Disse bilene har også lov til å "snike" i køen

Egen fil – samme fartsgrense

Det er strenge regler for hvem som har lov til å kjøre i kollektivfelt. Bortsett fra buss, taxi og utrykningskjøretøy, er kjøring i denne filen fortsatt tillatt for elbiler, men ikke lenger med ubegrenset adgang. I visse perioder må det sitte flere personer i bilen for at elbilen skal ha lov til å kjøre i kollektivfelt.

– Sniking i kollektivfeltet oppleves som veldig lite akseptabelt av andre bilister, sier UP-sjef Runar Karlsen. Foto: UP

UP-sjef Runar Karlsen har denne kommentaren:

– Dette er en problemstilling jeg aldri har hørt før, og dette er et tema det ikke er sagt noe konkret om i trafikkreglene. Per definisjon er kollektivfeltet en separat fil, der det er uproblematisk å ferdes for alle som har tillatelse til å være der.

Her gjelder også de samme fartsgrensene som for den aktuelle veien generelt, og så lenge man beveger seg innenfor disse er ikke dette problematisk. Har man lov til å være der, er det OK, sier han.

Pappdukker i bilen

Etter at egne kollektivfelt ble innført, har det alltid vært noen som har benyttet anledningen til å snikkjøre her, for å komme raskere frem. Til stor irritasjon for andre og mer lovlydige bilister.

Oppfinnsomheten har også vært stor hos dem som ville snike seg til en fordel de ikke har rett til. Da adgangen ble begrenset for elbilene, ble flere tatt med pappdukker eller utstillingsdukker i bilen for at det skulle se ut som om man hadde med passasjer.

– Denne typen snikkjøring oppleves som veldig lite akseptabel hos andre bilister, som sikkert også selv kunne tenkt seg å ha tillatelse til å kjøre i kollektivfeltet for å komme fortere frem.

Trafikken i kollektivfeltet har endret seg betydelig etter at elbilene fikk tilgang her. I det siste har det forresten også kommet restriksjoner, som krav om passasjer i bilen. Foto: Scanpix.

Busser og taxi – og noen til

– I dag vet alle veldig godt hvem som har lov til å kjøre i kollektivfelt, og hvem som ikke har det, og de som «synder» mot dette blir ikke populære hos sine medtrafikanter, sier UP-sjefen videre.

Dette sier trafikkreglene om kjøring i kollektivfelt:

Hovedregelen er at busser og drosjer kan kjøre i kollektivfeltene, med utgangspunkt i skilting i de enkelte felt. I tillegg kan elektrisk eller hydrogendrevne motorvogner, tohjuls motorsykkel uten sidevogn, tohjuls moped, sykkel og uniformert utrykningskjøretøy benytte slike felt.

Minibusser (buss med inntil 16 passasjerer i tillegg til sjåfør) har ikke adgang til å kjøre i kollektivfelt. Unntak gjelder for minibusser i løyvepliktig yrkestransport, og for minibusser som frakter minst sju personer i tillegg til sjåføren. Pass på skiltene! Tre- og firehjuls motorsykkel/moped kan heller ikke kjøre i kollektivfelt.

Finnes ulike skilt

Syklister, mopeder og andre motorvogner som ikke kan kjøres lovlig i mer enn 40 km i timen får ikke oppholde seg på motorveg eller motortrafikkveg, og dermed heller ikke bruke kollektivfeltene her. Kollektivfelt i bysentrum vil være eksempel på hvor slike trafikanter kan oppholde seg.

Skiltene forteller hvilke kjøretøy som har lov å kjøre i kollektivfeltene. Det finnes ulike skilt, og det er viktig at trafikantene er observante på forskjellene.

