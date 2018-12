Ulykken skjedde på en treningstur i Girona, nord i Spania, hvor Grøndahl Jansen bor, i forrige uke.

– Jeg var på vei ut av Girona for å trene. Jeg syklet inn i en rundkjøring, og inne i rundkjøringen så jeg at det var trafikk. Det er en trafikkert rundkjøring. En bil stod og ventet på å kunne kjøre inn i rundkjøringen, og idet jeg passerte bilen hørte jeg at sjåføren ga gass. Da tenkte jeg: «Oi, den kjører jo bare». Så ser jeg i øyekroken at bilen kommer inn i rundkjøringen, og den meier meg rett ned. Han sa han ikke hadde sett meg, men det hjelper jo ikke at han ikke ser... Det var en litt kjedelig måte å avslutte den treningen på, men det gikk heldigvis, etter forholdene, greit, sier han til TV 2.

24-åringen sitter nå igjen med et brudd i håndleddet, men er klar på at det tross alt kunne ha gått betydelig verre.

– Det kan alltid gå verre når man krasjer med bil. Farten var jo ikke den høyeste, så det hadde vært verre om han hadde kjørt i 80 kilometer i timen langs en vei og ikke hadde sett meg. Men med bil er jo alltid muligheten tilstede for alvorlige ulykker. En brukket arm... Jeg var allerede i trening igjen dagen etterpå. Jeg skal nok klare å komme meg greit tilbake, sier han.

– Bruddet er stabilt

24-åringen, som imponerte i debutsesongen på høyeste nivå tidligere i år, er, som alle andre syklister, inne i en treningsperiode før 2019-sesongen begynner igjen over nyttår.

Heldigvis for nordmannen er ikke bruddet av den mest kompliserte sorten.

– Bruddet er stabilt, slik det ser ut nå, så det er ikke noe behov for å operere. Men jeg skal ta røntgenbilder igjen på onsdag og sjekke om alt fortsatt ser fint ut. Forhåpentligvis slipper jeg å operere, og da kan jeg bare fortsette å trene innendørs slik jeg er i gang med allerede. Så får jeg vel ta av gipsen etter en fire ukers tid. Da er jeg tilbake på sykkelen.

– Hvordan vil det påvirke forsesongen din?

– Jeg tror ikke det kommer til å påvirke forsesongen så mye. Men det blir jo litt omrokkering. Jeg skulle gjerne ha trent mange timer her i Girona nå før jul. Jeg skulle gjerne hatt mange timer på lav intensitet nå. I stedet blir det færre timer inne på rulla nå og flere timer i januar. Så det tror jeg skal gå helt fint.

Grøndahl Jansen ble for alvor et kjent navn i Norge i sommer da han debuterte i, og fullførte, Tour de France.

Tidligere tirsdag ble det klart at det norske selskapet Visma går inn som navnesponsor for Grøndahl Jansens lag, Lotto-Jumbo. Fra og med 2019 vil laget derfor hete Jumbo-Visma.