Riise plukker sine vanskeligste United-motstandere – ingen plass til Beckham

– Wayne Rooney synes jeg var helt rå. Han scoret noen fantastiske mål. En hardtarbeidende spiss, som aldri gav seg, og en jeg halvveis ble litt kjent med fordi han spilte i Everton også. Vi møttes noen ganger. En fantastisk spiller.

– Van Nistelrooy var en målscorer. Ekstrem inne i feltet med tanke på å få den halve meteren til å score mål. Også han hardtarbeidende, men kanskje mest kjent for å være en vanvittig målscorer.

Flere gode spillere må vrakes fra laget, og spesielt profiltrioen David Beckham, Carlos Tévez og Juan Sebastian Veron er tøff å vrake, innrømmer Riise.

– Jeg kunne hatt mange supersubs på benken. Jeg fikk ikke plass til David Beckham, ett av mine store idoler da jeg vokste opp. Mellom ham og Ronaldo, var det Ronaldo som fikk den. Veron var også en fantastisk fotballspiller, en fryd å se på, og så har du Carlos Tévez, som var en målscorer og hardtarbeidende. Men jeg følte van Nistelrooy og Rooney var hakket bedre. Jeg får håpe jeg ikke har glemt noen helt ekstreme, smiler han.

Riise spilte for Liverpool mellom 2001 og 2008, og spilte også Premier League-fotball mot Manchester United for Fulham fra 2011 til 2014. Totalt har han møtt de røde djevlene 21 ganger ifølge nettstedet Transfermarkt.

– En fantastisk opplevelse å være del av det

To år etter at fotballskoene ble lagt på hyllen, er Riise oftere og oftere å finne i TV-studioer i forbindelse med store kamper, og når det blir snakk om oppgjøret mellom Liverpool og Manchester United er hans scoring fra 2001 et av øyeblikkene som oftest går igjen. Han innrømmer også selv at det bruser når det er duket for Liverpool-Manchester-rivalisering.

ETT AV MANGE OPPGJØR: John Arne Riise i aksjon mot Manchester United i april 2004. Her mot Darren Fletcher og Ryan Giggs. Foto: Jon Super/AP

– Jeg har scoret ett av de viktigste og mest betydningsfulle målene i min karriere mot dem. Det er noen av de tøffeste motstanderne jeg har spilt mot, og samtidig er et kanskje den største motstanderen Liverpool har når det kommer til det å vinne troféer, sier 38-åringen, og fortsetter:

– Jeg har følt det på nært hold veldig mange ganger. Det har vært en fantastisk opplevelse å være del av det. Det skrives om i dager før kamp, på kampdagen, i avisene, på stadion, blant fansen. Det har vært noen fantastiske kamper, og det er det største du kan være med på. Det har alltid vært spesielt med Liverpool-United, og det kommer alltid til å være det.

– En fantastisk måte å vise at «her hører jeg hjemme»

Han sier videre at han ikke «hater» Manchester United, men har forståelse for rivaliseringen som har oppstått mellom supporterne, også i Norge.

– De har alltid hatt de største fanbasene. Det var Riise mot Solskjær da jeg spilte der. For meg har det vært et ekstra kick å komme til den kampen der. Du kommer fra Ålesund, og spiller for en av verdens beste klubber mot en av verdens beste klubber. For meg var det en fantastisk måte å vise at «her hører jeg hjemme».

– Det er en veldig annerledes i garderoben, fordi du vet at du spiller mot kanskje de beste spillerne i Premier League. For min del var det ekstremt mange jeg fikk gleden av å spille mot og se på nært hold. Du sitter i garderoben og fokuserer mye. For min del var det for eksempel Cristiano Ronaldo. «Hva er han god på? Hva er han svak på? Nå må vi gjøre det, nå må vi fokusere på det». Du får et ekstra fokus på den du møter, fordi han er den beste i ligaen på det han gjør. Du er mye mer motivert og får et mye høyere kick av å forberede deg til United-kamp enn flere av de andre i Premier League.

To spillere i Liverpool-garderoben var ekstra tent før disse oppgjørene

Riise avslører også hvilke spillere i Liverpool-garderoben man kunne merke ekstra godt på at det var erkerivalene fra Manchester som stod på motsatt banehalvdel.

– De jeg merket det aller mest på var kanskje Gerrard og Carragher. Lokale gutter fra Liverpool. Du merker det selvfølgelig på fansen, men av spillerne så var det nok de to som virkelig ville vinne. De var alltid ekstremt fokuserte, men spesielt før United-kampene var de veldig fokuserte. De er ledere, både på og utenfor banen, men i garderoben før kamp er de enda mer energiske, mer pumpet opp. De var ikke sintere, men mer aggressive. Det syntes jeg var fantastisk. Det smittet over på oss andre spillere.

– Hva tenker du om slike kamper som har en sånn spesiell betydning?

– Jeg synes det er fantastisk med slike kamper. Det betyr så mye for historien til begge lag. Fansen glemmer aldri slike kamper som har vært i mange, mange år. Du merker det i byen, i avisene og på TV. Det smitter over på spillerne. Du har ikke lyst til å være del av en historie der du for eksempel ødelegger litt av den gode historikken du har mot et lag. Det er veldig viktig, sier den tidligere stjernespilleren.

– Er det viktigere ikke å tape enn å vinne?

– Ja. Det er viktigere ikke å tape. Å tape mot United, og du kan også ta med Everton, det er mye verre enn det gir glede å vinne. Taper du, da får du høre det. Før kamp bygger du opp, og får du tapet i trynet, så er det flaut. Det er den verste følelsen.

Forteller om drit fra fansen: – Rødt hår, likbleik og fregner

Han forteller også at det ikke bare var positive fansopplevelser forbundet med disse kampene.

– Du får for eksempel mye «skit» når du løper rundt på Old Trafford. Både fordi du har rødt hår, er likbleik og har fregner og slike ting, men jeg bare ler med. De sitter såpass nære og gir beskjeder hele tiden, og det er del av sjarmen i engelsk fotball. Jeg synes det er morsomt. De er engasjerte, de vil at laget skal vinne, og de prøver å gjøre alt de kan for at vi spillerne blir ufokuserte. Det er en del av gamet, sier Riise.

