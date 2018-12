Salah sørget for festaften på Anfield

Liverpool - Napoli 1-0

Et øyeblikks magi fra Mohamed Salah var det som skulle til for å sende Liverpool i ledelsen. Egypteren kom seg fri fra Napolis Kalidou Koulibaly, før han prikket ballen i mål mellom beina på David Ospina.

– Det er en fantastisk scoring, sier John Arne Riise i TV 2-studio om Salahs fulltreffer.

Målet etter 34 minutter ble utrolig nok det eneste i den svært sjanserike kampen. På overtid fikk Arkadiusz Milik en enorm mulighet til å utligne, men Liverpool-keeper Alisson reddet mesterlig da det gjaldt som mest.

– Det var en utrolig redning, sier Liverpools Andrew Robertson om Alissons inngripen.

– Han er kanskje verdens beste keeper. Det er akkurat den situasjonen som blir avgjørende for at Liverpool går videre, sier TV 2-ekspert Brede Hangeland.

Resultatet betyr at Liverpool er klare for åttedelsfinale i Champions League, mens Napoli må ta til takke med Europa League. PSG vant gruppen etter 3-1 mot Røde Stjerne.

– Det er en kamp det vil bli snakket om i årevis fremover, sier Hangeland om dramaet på Anfield.​

Liverpool-manager Jürgen Klopp var i perlehumør etter avansementet.

– Hvis jeg viste at Alisson var så god, så ville jeg betalt det dobbelte, sier Klopp til dansk tv etter kampen.

– Jeg er så glad. Han var enestående i hele kveld, forteller Klopp.

Slik var kampen

Det var Liverpool som kom til kampens første store mulighet. Andrew Robertson slo inn et presist innlegg til en umarkert Mohamed Salah, men egypteren klarte ikke å kontrollere ballen, og det endte med at ballen trillet rett i klypene til Ospina.

– Det er en kjempemulighet, sa kommentator Øyvind Alsaker.

Like etterpå testet Marek Hamsik sin farlige skuddfot, men forsøket gikk like over mål.

Sjansefesten fortsatte kun ett minutt senere, og nok en gang kom et presist innlegg fra en Liverpool-back, denne gang Trent Alexander-Arnold. James Milner vant hodeduellen, men headingen gikk over tverrligger.