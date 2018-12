AMK: – Folk forlater døddrukne venner utendørs hver eneste kveld

Forlater venner

For mange blir det viktigere å ikke ødelegge årets største natt på byen, enn å sørge for at venner og kolleger som har fått i seg for mye blir ivaretatt og kommer seg trygt hjem.

– De ringer og sier at vi skal på byen, og noen må passe på denne personen for vi kan ikke være her lengre og dere må komme, forteller hun.

– Også blir man liggende i gatene. Det skjer mange ganger hver kveld, forteller kollegaen, Jeanette. Hun er alvorlig bekymret.

– Nå er det jo iskaldt ute, og folk kan fryse ihjel, bli utsatt for overgrep eller ranet.

Da TV 2 var tilstede var det 16 operatører på vakt i Oslo. I snitt er det en tretti prosents økning i julebordtiden.

Fokusert og med bestemt stemme fortsetter Beate og oppmuntre de som fikk kvelden totalt snudd på hodet.

– Nå hører jeg ambulansen. Men det er veldig viktig at dere ikke stopper før ambulansen tar over.

Ressurskrevende

Nå frykter avdelingslederen ved AMK i Oslo at mindre alvorlige fylleepisoder skal gå på bekostning av andre langt mer alvorlige hendelser.

– De kan gå utover de hjertestansene, for eksempel. Da kan vi komme i en situasjon hvor vi ikke har ledige ambulanser til å kjøre ut på reelle hendelser, sier Oddbjørn Hagen.

Han ber derfor festglade juleborddeltagere om å passe godt på hverandre.

– Rett og slett sørge for at du får med deg dem du kjenner hjem igjen på en trygg og sikker måte. Og hvis man har skadet seg, så går det an og se om det er mulig å ta en drosje ned på legevakten selv, uten oss.

Da kan Jeanette og kollegene konsentrere seg om de som virkelig trenger hjelpen deres. Som den fremmede mannen i desembernatten. Ambulansefolkene er fremme og overtar ansvaret, og de tilfeldig forbipasserende som har gjort sitt livs innsats for noen de ikke kjente, kan gå videre.