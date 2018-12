I 2017 ga Stortinget, etter en grundig utredning om dyrevelferd, grønt lys til pelsdyrnæringen.

– Da bestemte jeg meg for å utvide driftsformen, og ha flere mink og rev, sier pelsdyrbonden Ingvild Skedsmo.

Mistet hjemmet

Men da Venstre kom inn i regjeringen gjorde regjeringen helomvending, og bestemte seg for en styrt avvikling av hele næringen.

Skedsmo hadde allerede begynt å bygge mink-hus, og hadde lagt opp til vann og strøm i det planlagte bygget. Men etter helomvendigen, sa bankene nei til videre finansiering for pelsoppdretteren.

– Da er alt dette verdiløst. Planene er lagt i grus. All investering har ikke vært verdt noe som helst: Alle maskiner, utstyr, hus, bur. Det er verdt null over natta, sier hun.

Det endte med at hun mistet hjemmet.

– Jeg har barn å ta vare på, og nå må jeg gå til Nav og spørre om de kan forsørge meg og betale husleie til ny bolig. Etter å ha jobbet så hardt i så mange år.

Hun er frustrert over å først ha fått klarsignal, for så å få beskjed om at hun må legge ned.

– Jeg får det ikke til å stemme. Det er ikke riktig, sier hun.

Stemner staten

Tirsdag stevnet fem pelsdyroppdrettere staten for brudd på Grunnlovens paragraf 110, som omhandler retten til å tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.

– Vi har startet en rettslig prosess der vi mener det er gitt en berettiget forventning om å kunne fortsette med denne næringen, og at en avvikling nå må være i strid med Grunnloven, sier advokat Christian Flemmen til TV 2.

Vil ikke kommentere

Landbruksminister Bård Hoksrud ønsker ikke å kommentere søksmålet før regjeringens advokater har sett på saken.

Venstre-representant på Stortinget, Guri Melby, forsvarer avviklingen av næringen.

– Det er klart at det er vanskelig å avslutte en virksomhet du har holdt på med lenge, og at det kan være vanskelig for folk å se andre alternativ. Men jeg vil være tydelig på at regjeringen nå ønsker en god erstatningsordning, som sørger for at ingen skal lide økonomisk tap.

Hun sier det også er ønske om at en skal kunne søke om omstillingsmidler for å gå over til andre typer gårdsbruk.

Vil ha Erna som vitne

Pelsoppdretter Skedsmo vil innkalle statsminister Erna Solberg som vitne.

– Jeg holder Erna ansvarlig for dette. Hun forhandlet denne hestehandelen med Venstre, sier hun.

Hun og de fire andre bøndene som har stevnet staten får støtte fra Norges Pelsdyrslag, som organiserer rundt 200 pelsoppdrettere.

– Etter en så grundig, faglig gjennomgang, får man et vedtak i Stortinget som ikke viser seg å sta seg i mer enn ett år. Det er uanstendig, sier informasjonssjef Guri Wormdahl.