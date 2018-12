Det skriver Adressa.

Ifølge avisen møtte Horneland blant andre sportslig leder Stig Inge Bjørnebye og organsasjonsleder Trond Alstad.

Horneland ledet Haugesund til 4. plass i Eliteserien denne sesongen.

Han tok over Haugesund før 2017-sesongen. Før det var han landslagstrener på aldersbestemt nivå.

Ingen i Rosenborg ønsker å kommentere om Horneland er aktuell for klubben.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener Horneland er et trygt valg.

– Eirik Horneland er en trener som virkelig har imponert i Haugesund og en av de mest spennende trenerne vi har i Norge, men nå begynner Rosenborg å komme langt ned på listen sin. Aldri i livet om Horneland var en kandidat for et par måneder siden, sier Mathisen.

– Jeg tror ikke så veldig mange Rosenborg-supportere spretter champagnen i kveld. De har prøvd seg på Bakke og to-tre utlendinger. Jeg må si at jeg er overrasket om Rosenborg går for Horneland, fortsetter han.

Mathisen tror ikke Horneland vil få noen problemer med å sette seg i respekt på Lerkendal.

– Horneland er en tøffing. Han er veldig klar og tydelig i sin filosofi. Han stiller høye krav og kunne kanskje vært noe av det Rosenborg trenger. Det er et rimelig trygt valg. De vet hva de får, men de vet også hva de ikke får, sier han.

Mathisen mener mye er gått galt i Rosenborgs trenerjakt.

– Nå har Rosenborg innsett at de kanskje ikke får de kandidatene de trodde og må senke listen. Jeg synes det var merkelig da Rosenborg fjernet Ingebrigtsen, og jeg synes det er merkelig at de nå prøver seg på alt som kan krype og gå av trenere i Norge. De har rett og slett bommet. Trenerjakten er ikke gått slik de hadde håpet. Nå er de nede på 4.- 5.- 6. valget. Jeg er spent på hva de trenerne som blir kontaktet nå tenker. Det er som å være på byen og få nei fra 4-5 damer. Så kommer du til nummer seks og sier «nå har jeg prøvd meg her i hele kveld. Kan du bli med meg hjem som sjettevalget». Det er ikke alltid det er så hyggelig, sier han.

Horneland har ikke besvart TV 2s henvendelser.