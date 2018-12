Spania - Romania 25-27 (12-10)

Norge fikk ingen hjelp av Romania, men det ble overraskende jevnt mot Spania, som tidlig i oppgjøret ledet med hele fem mål.

Romania vant imidlertid 27-25 til slutt.

For Thorir Hergeirsson og resten av den norske leiren ligger EM-skjebnen fortsatt i hendene på Ungarn, som i den siste kampen i mellomspillet møter Romania.

Det er 22 timer til Romania må på banen igjen mot Ungarn, som hadde fri tirsdag.

Med seieren til Romania mot Spania er tre av ni mulige utfall i gruppen at Norge tar seg videre til semifinalen i Paris. Norge er uansett avhengig av at Ungarn slår Romania.

Norges muligheter forutsetter også at de gjør jobben selv og vinner sine to kamper mot Nederland og Spania.​

Et viktig moment for Norge vil være at Ungarn kommer opp på seks poeng. Det kan gjøre at den norske 38-25-seieren mot ungarerne blir avgjørende dersom målforskjellen til slutt må til for å skille lagene.

I en rotete førsteomgang i Nancy florerte det med tekniske feil. Spania kom best ut av det og skaffet seg tidlig en femmålsledelse.

Romania reiste seg utover omgangen og sørget for at spanjolene ikke fikk med seg mer enn en 12-10-ledelse til pause.

Snaut tolv minutter inn i andreomgang var kampen snudd og Romania i ledelsen for første gang i kampen på stillingen 16-15.

I de siste ti minuttene av kampen cruiset Romania inn til en 27-25-seier.​