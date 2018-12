Rekordlav fruktbarhet i Norge skaper bekymring

På en privat sædbank i København viser ansvarlig lege frem donorrommet med stol, håndvask og ipad.

– Her er vårt donorrom, man passer på hygienen og her er det en ipad så man kan komme i gang, forteller Anne-Bine Skytte, lege ved sædbanken SellmerDiers.

Den private sædbanken i København tilbyr gratis sjekk av sædkvalitet for alle menn nå i desember.

– Det er for å sette fokus på menns fertilitet. Vi tilbyr det til våre egne donorer, men også til andre slik at det kan gagne andre, sier hun.

1 av 4 menn har nedsatt sædkvalitet og over 20 prosent av par opplever problemer med å få barn. Flere har benyttet seg av gratis-tilbudet i Danmark.

– Det kommer bare flere og flere . Både menn selv som kanskje har tenkt på det lenge og så er det de som sier at det er kjæresten som har sendt dem fordi de har tenkt å lage barn, sier Skytte til TV 2.

Tilbyr rådgivning

Også ved offentlig sykehus som Rigshospitalet i København kan danskene få svar på hvordan det står til med fruktbarheten.

REDUSERT: 1 av 4 menn har redusert sædkvalitet, men årsaken er uklar. Foto: TV 2

– Vi tilbyr en undersøkelse der vi for eksempel teller eggene hos en kvinne, ser på hormonnivåene og sjekker om det ser ut som det skal, sier professor Søren Ziebe som er sjef for Fertilitetsklinikken ved Rigshospitalet i København.

For flere danske sykehus tilbyr fertilitetsrådgivning og undersøkelser av par og enslige menn og kvinner.

– Det er en forsiktig samtale som kan gi folk om mulighet til å treffe valg om å det er på tide å gå i gang eller om de kan vente litt med å få barn.

Og nå er tilbudet i København helt sprengt på kapasitet.

– Vi har hatt over 3000 igjennom nå, og det er ganske utrolig. Vi stenger telefonen til tider på grunn av pågangen, sier Ziebe, som mener Norge også bør tilby dette til sine innbyggere.

GRATIS SÆDSJEKK: Private sædbanker i Danmark tilbyr gratis sæd-vurdering for å sette fokus på fruktbarheten.

Rekordlav fruktbarhet i Norge

I fjor viste fødselstallene en rekordlav fruktbarhet i Norge. SSB-tall viser at det ble født 56 600 barn i 2017, 2 300 færre enn året før. Dette ga et samlet fruktbarhetstall på 1,62 barn per kvinne – det laveste som er målt i Norge noen gang.

– Vi er langt under det vi trenger for å opprettholde befolkningen i Norge, sier Per Magnus som er leder for senter for fruktbarhet og helse i Oslo, og han og hans kolleger er ordentlig bekymret.

– Vi må prøve å forstå hva som foregår for vi vet ikke årsaken til at mange enten velger å ikke få barn eller har problemer med å få barn, sier han.

Finnes ikke tilbud

Men i Norge finnes det ikke noe utstrakt offentlig tilbud om fertilitetsrådgivning på sykehusene slik de har i Danmark.