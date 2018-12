– Vi bekrefter at Olympiakos og Yaya Touré er blitt enige om å avslutte samarbeidet, skriver Piraeus-klubben på sine nettsider.

– Yaya forblir et viktig medlem av Olympiakos-familien, hvor han har vært en sentral brikke i klubbens historie. Olympiakos vil takke ham for alt han har gjort for klubben.

Ifølge den greske nettsiden Sport24 skal ivorianerens svake prestasjoner være grunnen til avskjedigelsen. Ordlyden i den offisielle pressemeldingen er litt mer hyggelig.

– Yaya forlater oss som en venn og våre dører vil alltid være åpen for ham. Våre veier vil sikkert møtes igjen, skriver klubben.

Kun fem kamper

​Det var foran inneværende sesong at 35-åringen returnerte til Olympiakos. Touré spilte også for klubben i 2005 til 2006.

I årets sesong har det kun blitt fem kamper for klubben.

Det betyr at den norske landslagsspilleren Omar Elabdellaoui mister en av sine mest profilerte lagkamerater.

Yaya Touré spilte åtte sesonger for Manchester City i årene 2010 til 2018. Han står med 316 kamper og 79 scoringer for Manchester-klubben.

Touré brukte lang tid på å finne seg en ny arbeidsgiver i sommer, men endte altså opp med å signere for gamleklubben Olympiakos så sent som 2. september. Dermed gikk han også glipp av viktige treningsmåneder.

– Han trengte litt tid på å komme i gang, men det kommer seg. Vi får håpe at han får bidratt godt nå. Han har trengt litt tid, men han begynner å komme seg. Han begynner å finne tilbake til formen, så jeg håper at han kan bli veldig viktig for oss, sa Elabdellaoui til TV 2 for noen uker siden.

Slik ble det altså ikke.

Olympiakos ligger på tredjeplass, tre poeng bak AC Milan før torsdagens kamp. Grekerne må vinne med to mål for å avansere i Europa League.