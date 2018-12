Troms politidistrikt opplyser at alle nødetater er på stedet etter at det kom inn melding om røykutvikling i et bygg i Tromsø sentrum.



– Nødetatene er på stedet, startet evakuering av bygg samt slokking, skriver operasjonssentralen i Troms politidistrikt på Twitter.

Ifølge Nordlys brenner det i en bolig, og det skal være være kaotisk på stedet. En person måtte hoppe ut av et vindu i andre etasje.

Itromso.no skriver at det er kraftig røykutvikling i boligen. Forbipasserende blir bedt om å holde seg unna. Brannkonstabler måtte bruke motorsag for å ta seg inn i boligen.

Politiet bekreftet klokken 16.53 at bygget brenner. 15 minutter senere opplyser innsatspersonell på stedet at brannvesenet har kontroll på brannen.



Saken oppdateres.