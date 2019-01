På årets siste internasjonale bilutstilling, i Los Angeles, fikk vi se akkurat hvor populært det er med pickup i USA.

Mens det i Europa er fokus på stadig mer kompakte biler - og elektriske drivlinjer - er det noe helt annet i LA. Her skal det være stort, og helst med V8-bensinmotor under panseret. Og best av alt er en skikkelig barsk pickup. Eller truck, som de gjerne kalles her borte.

GMC er et av de amerikanske merkene som vet litt om hva kundene etterspør. I LA hadde derfor med seg en bil de er ekstra stolt av: 2019-utgaven av Sierra.

Pickup: – Denne biltypen holder seg skummelt godt i pris

MacGyver-inspirert?

Her har man vært så kreative at selv MacGyver ville vært stolt over hva de har fått til rundt luka på lasteplanet.

Her er nye GMC Sierra. Den er såpass stor at 18" felgene på bildet faktisk ser skikkelig puslete ut ...

Dette er nemlig ikke bare noe du åpner og lukker. Her er det en rekke smarte funksjoner og løsninger, som ingen av konkurrentene kan matche. I alle fall ikke blant de som var representert i LA.

Når man gjør noe så smart, må det naturligvis få et passende navn, også. GMC kaller bakluken sin MultiPro Tailgate.

For å se hva man har funnet på, se videoen øverst i denne artikkelen.

To smarte pickuper på bruktmarkedet

Video: Vi møtte også en annen svært spesiell bil i LA: