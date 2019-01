Stine Lise Hattestad, senere Bratsberg, tok Norge med storm under OL på Lillehammer i 1994.

Fristilalpinisten i kulekjøring taklet presset og slo til med OL-gull.

To år tidligere hadde hun kapret bronsen i kulekjøring Albertville-OL.

Hattestad vant også verdenscupen sammenlagt i 1988 og både VM og verdenscupen i 1993.

Fra ski til gründervirksomhet

Stine Lise Hattestad Bratsberg har etter karrieren skaffet seg en solid karriere rådgiver innenfor strategi, kommunikasjon og bærekraft.

I 2009 startet hun Pure Consulting.

LEGENDE: Vinter-OL på Lillehammer. Kulekjøring kvinner. Stine Lise Hattestad med gullmedaljen som viser at hun ble olympisk mester. FOTO: TOR RICHARDSEN / NTB scanpix Foto: Richardsen, Tor

– Nå driver jeg selskapet Pure Consulting, som er et rådgivningsselskap hvor vi primært jobber for private virksomheter, men også det offentlige og kommuner, innen fagfeltet samfunnsansvar og bærekraft, sier den tidligere vintersportsstjernen.

Hattestad Bratsberg var aldri i tvil om hva hun ønsket å gjøre etter karrieren som toppidrettsutøver.

– For min del var det ikke så stor utfordring

Overgangen fra idretten til det vanlige yrkeslivet ble derfor aldri særlig krevende for hennes del.

– For min del så var det ikke en stor utfordring, ettersom jeg begynte på studiene som siviløkonom ved siden av idretten. Det var noe jeg var utrolig motivert for. Jeg hadde full fokus på idretten mens jeg drev med det, men jeg var samtidig veldig innstilt på å skaffe meg en utdannelse, og lykkes med og få en jobb etter idrettskarrieren, opplyser gründeren.

Hun ser likheter med det å være gründer og toppidrettsutøver.

Lillehammer 19930327. STINE LISE HATTESTAD vinner verdenscuprennet i kulekjøring på Lillehammer med poengsummen 26.62, 27. mars 1993. FOTO: Erik Johansen / SCANPIX Foto: Johansen, Erik

– Jeg har vært utrolig heldig som har fått oppleve begge deler. Det koster veldig mye krefter å være gründer også. Men det å være toppidrettsutøver er en ekstremt bratt læringskurve, og det å gå gjennom en slik periode i livet og bli kjent med sine egne evner og muligheter er noe man trolig må toppidrettsutøver selv for å forstå, forteller Hattestad Bratsberg.

– Mulig å lykkes på en annen arena

Den tidligere alpinisten som sikret seg legendestatus under Lillehammer-OL, håper at dagens idrettsutøvere forstår at det er mulig å lykkes med yrker langt borte fra sportens verden etter karrieren.

– Jeg vil gi dagens utøvere ett råd: Det er aldri for sent å bestemme seg for hva man vil, og ta en utdannelse og lære noe annet. Det er mulig å lykkes på en annen arena. Man må ikke være i idretten eller drive med klær og utstyr eller i trenerjobber. Det er ikke for sent å begynne med noe nytt, selv om man har blitt noen år eldre, du skal tross alt jobbe resten av livet. Utøvere som har vært i verdenstoppen klarer fint å studere de også, kanskje på kortere tid enn andre, og om de er like dedikerte på studier som på idretten. Bruk tiden på å lære, kunnskap er gøy, konstaterer Stine Lise Hattestad Bratsberg.