– Ida skal hjelpe meg til VM

Se sprinten i Davos på TV 2 lørdag fra kl. 10.45

Lørdag sesongdebuterer Mari Eide i Davos. Eide har allerede vært i Davos en uke, sammen med blant andre mamma og akklimatisert seg til lørdagens sprint.

– Dette var planlagt for lenge siden, før Ida døde, at jeg skulle stå over verdenscuprennene hjemme på Beitostølen og heller gå "all in" her i Sveits. Nå blir jo dette litt annerledes i og med at dette blir mitt første renn denne sesongen. Men jeg hadde ordnet meg leilighet her for disse dagene og da ble det til at jeg fulgte den opprinnelige planen, sier Eide til TV 2.

De fleste av de andre landslagsløperne er på plass her i Davos, med unntak av Maiken Caspersen Falla, som først kommer hit på lørdag. Mens de andre norske løperne var på "kosetur" i nypreparerte og flotte løyper (det har kommet en halv meter snø i Davos), hadde Mari Eide intervalløkt med tyskerne.

– Hva betyr dette?

– Ich bin ein german! Huff, tysken er ikke bra! Jeg ble i sommer invitert av tyskerne til å trene sammen med dem i Oberhof en uke. Det skapte vennskap, og nå har jeg her i Davos denne uka trent med Tyskland igjen og litt med Sveits. Bra med nye impulser! Heldigvis er de snille med meg. De snakker engelsk med meg, for jeg er for dårlig i tysk.

– Du lurer kanskje på det samme som meg, hvordan er formen?

– Jeg er veldig spent, ja! Dette her du så nå nå hvor jeg trente med Tyskland og ei økt med Sveits på lørdag er vel første gang jeg har trent sammen med andre på lang tid - og da blir jo renn litt uvant.

Mari Eide legger ikke skjul på at det har vært en tøff tid etter at storesøster Ida Eide døde under et mosjonsløp 2. september.

– Det tar tid å komme over et slikt sjokk. Jeg var nærmest lammet, hadde følelsen av at jeg hverken kunne gå eller jogge. Etter noen uker sto jeg der med rulleski på beina, og lurte på hva jeg skulle gjøre. Alle komplekse bevegelser ble veldig vanskelig.

– Hvordan var det midt oppi familiens sorg å håndtere all oppmerksomhet dødsfallet fikk?

– Vi hadde jo ikke forestilt oss at det skulle være slik interesse for Ida. Det var ganske tøft disse dagene da vi følte at vi skulle dele Ida med hele verden. Ida, min storesøster, som var det kjæreste jeg hadde!. Og det å lese om sorgen til alle andre var ganske rart. At vi ikke fikk mer tid til å bearbeide sjokket med at Ida var borte var litt vanskelig.