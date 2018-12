Må gi kreftsyke medisin-nei: – Leger gråter på bakrommet

​Medisinene kan forlenge livet til kreftpasienter, og har fått godkjent markedsføring i Norge. Likevel må leger fortelle at det offentlige ikke har bestemt seg ennå, eller at de er for dyre, skriver medisinfagbladet Journalen.

– Jeg har tatt til tårene på bakrommet og i bilen på vei hjem når jeg har gitt slike beskjeder til mennesker, sier Andreas Stensvold, avdelingssjef ved Kreftavdelig Sykehuset Østfold til TV 2.

Han forteller at han absolutt ikke er alene om å føle på problemet.

– Det forekommer at vi må gi en slik tøff beskjed. Hvordan skal man klare å fortelle noe sånt? Det er flere av de ansatte som har gått på bakrommet for å gråte, sier Stensvold.

Mye oftere nå enn før

Stensvold ble tidligere i år kåret til årets kreftlege. Han forteller at Helsenorge nå står overfor en situasjon hvor man må prioritere penger opp mot liv.

– Før var vi vant til at vi kunne dele ut medisinen. Nå kommer vi mye oftere opp i situasjoner hvor man må prioritere. Selv er jeg ansvarlig for budsjettet på kreftklinikken. Satt det litt på spissen må jeg velge om jeg skal tilby en dyr medisin, eller ansette en ny sykepleier, forklarer Stensvold.

Ifølge Stensvold er det ene problemet at Staten bruker tid på å bestemme seg for om medisinen er for dyr eller ikke.

– Jeg har sagt til flere personer at per nå kan jeg ikke gi dem beskjeden fordi Staten venter på å bestemme seg. I denne perioden har flere mistet livet, forteller Stensvold.

– Industrien maksimerer gevinst

Beslutningsforumet, som har til ansvar å bestemme hvilke medisiner samfunnet skal ta i bruk, sier de er kjent med problemstillingen legene beskriver. De minner om en industri som tjener store penger på medisiner.

– Vi er pålagt å prioritere innenfor de rammer som samfunnet har satt for bruk til den offentlige helsetjenesten. I denne prosessen må blant annet nytte av behandlingen vurderes sammen med alvorlighet og ressursbruk. Vi må ikke glemme at vi forhandler med en industri som ønsker å maksimere økonomisk gevinst, sier Stig Slørdahl, leder i Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Midt-Norge.

Slørdahl poengterer at de prioriterer nytte, alvorlighet og ressursbruk.

– Vi kan ikke si ja til alt. Når nye medisiner tas i bruk, gjelder det for alle som kan gjøre seg nytte av dem og det motvirker en to-deling av helsetilbudet, opplyser Slørdahl.