Her jubler de for 20 år med bompenger

– Dette har vi ventet på hele livet, dette har vi virkelig ventet på, sier hun.

GLAD: Reidun Haram Longva tror på en lys fremtid etter grønt lys for Nordøyvegen. Foto: Kristian Haug Hansen.

Det blir en helt ny verden med mange nye muligheter. Dette blir stort, nå kan masse magisk skje på øyene, sier Haram Longva.

Like begeistret er ikke mindretallet i fylkestinget.

– Jeg har ikke noe imot Nordøyvegen, men det blir for dyrt. Det vil rett og slett bli så store kapitalkostnader at man må sette alle andre investeringer i fylket på vent i så lang tidsperiode. Verst vil det gå ut over samferdsel og utdanning, sier Yvonne Wold (Sv).

– Rammer hardt

Utdanningsforbundet tar i bruk harde ord.

– Det vil gå kraftig ut over den videregående skolen. Som hovedtillitsvalgt er jeg helt rystet og synes det er tragisk. Det er 10 000 elever som alle blir tapere. Det blir mindre linjer, det blir færre skoler og vi greier ikke å opprettholde distriktskolene som i dag. Det rammer elevene som i 15-16-årsalderen må flytte på hybel og denne gruppa har størst frafall i skolen, sier Ole Bjørn Helberg i Utdanningsforbundet.

PÅBEGYNT: Tunnelskjæring på Harøya i Møre og Romsdal er allerede ferdig. Nå har fylkestinget vedtatt hele prosjektet som skal knytte Nordøyene sammen med fastlandet. Foto: Arne Rovick

Ute på øyene er det liten forståelse for bekymringen. Her feires det, og den den lokale næringslivstoppen Inge P. Huuse har kjempet for Nordøyvegen i 40 år.

– Jeg er glad og lettet! Det var veldig kjekt at det endelig ble ferdig. Og nå er jeg sikker på at prosjektet vil gå veldig godt, og jeg tror at folk om en stund vil bli gledelig overrasket over hvor flott veien blir og hvor mye billigere prosjektet blir enn de pessimistiske kalkylene vi har sett nå, sier Huuse til TV 2.

FEIRER: Odd Einar Molnes er rådgiver på skolen på Haramsøya. Foto: Kristian Haug Hansen.

På skolen var det også jubel.

– Dette betyr alt. Ikke bare arbeidsplasser, men kulturliv og samspillet mellom øyene. Først og fremst gratulerer til regionen og hele Møre og Romsdal, dette blir et fantastisk prosjekt, sier rådgiver Odd Einar Molnes ved Haramsøy skule.