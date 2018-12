Finaleplass i Davos vil nærmest vil garantere en VM-plass til Seefeld

Lørdag kl. 10.45: Se verdenscupsprinten i Davos på TV 2 eller Sumo!

Til helga går landets beste langrennsløpere den tredje av en rekke skøytesprinter frem mot VM i Seefeld i slutten av februar. Så langt i sesongen har sprintrennene for alvor avslørt Norges utfordringer på denne øvelsen, og kampen om VM-plassene er mer åpen enn noen gang.

Ved siden av Maiken Caspersen Falla, som selv med en treningstung kropp tok en oppskriftsmessig seier på Beitostølen, er det strengt tatt bare junioren Kristine Stavås Skistad som har vist seg frem i sprint så langt denne sesongen.

På Beitostølen var det bare Falla som klarte å slå tenåringen, mens Skistad utklasset øvrige norske konkurrenter både i norgescupen på Gålå og i verdenscupen på Lillehammer.

Kontrasten til det nabolandet Sverige opplever, der både etablerte stjerner og ungjentene står i kø for å klatre opp på verdenscuppallen i sprint, er enorm. I helgens skøytesprint i Davos får vi første virkelige svar på hvilke norske jenter vi må sette vår lit til i kampen mot svenskene.

Kristine Stavås Skistad blir ikke å se i Davos, og det forteller meg to ting. På den ene siden forteller det at Norges Skiforbund ønsker å matche kometen forsiktig, og samtidig gi henne gode forutsetninger for å prestere på topp i vinterens junior-VM. Utfallet av denne prioriteringen er umulig å spå, men heldigvis er løypa i junior-VM i Lahti og VM i Seefeld såpass lik at forberedelsene mot den ene konkurransen ikke utelukker at man stiller godt forberedt til den andre.

Verdenscupen på Lillehammer viste uansett at Konnerud-løperen kan yppe seg mot hvem som helst, i alle typer løyper.

Skiforbundets prioritering forteller oss også at sprinttalentet strengt tatt allerede er klar for VM-sprinten i Seefeld, et renn der Norge har fire plasser i tillegg til friplassen til regjerende verdensmester Maiken Caspersen Falla. Norge har rett og slett ikke fire løpere som matcher Stavås Skistad, verken når det kommer til talent, ferdigheter eller resultater. Til dette har sprintsatsingen for damer blitt forsømt for lenge, samtidig som den høyreiste ungjenta rett og slett er helt unik.

Da gjenstår det å se hvem som blir de tre andre på VM-laget. Til Davos sender Norges Skiforbund Ingvild Flugstad Østberg, Kathrine Harsem, Mari Eide, Lotta Udnes Weng, Silje Øyre Slind, Tiril Udnes Weng og nevnte Maiken Caspersen Falla. Hjemme sitter blant andre Heidi Weng, som lader opp til Tour de Ski. Mens allrounderen Flugstad Østberg allerede er klar for VM som en del av troppen totalt sett, er VM-sprinten strengt tatt eneste sjanse for de øvrige jentene.