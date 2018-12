De aller fleste av oss har hørt foreldrene våre si:

– Vent med å få barn til du er ferdig med utdannelsen.

Og mange av oss har sagt dette videre til våre egne barn. Etter flere tiår med fokus på global overbefolkning med medfølgende prevensjons- og familieplanleggingsprogrammer, står verden overfor et nytt problem: Mangel på babyer.

I de nordiske landene har kvinner i mange år fått færre enn to barn i gjennomsnitt. I Norge fødes det nå bare 1,62 barn per kvinne. Det betyr at vi for hver generasjon blir færre og færre mennesker.

Det er nå så vanlig med reproduktive sykdommer at hvert 12. barn i Danmark blir unnfanget i helsevesenet. Hver femte mann i Norge blir aldri far. Hver tiende kvinne i Sverige får ingen barn, eller færre enn ønsket.

Årsakene er mange: Prevensjonsmidler er nå tilgjengelige verden over. Ungdomslivet med dets forpliktelsesfrie rammer er blitt forlenget. Flere kvinner enn noen gang tidligere tar lange utdannelser, som tradisjonelt sett betyr utsettelse av familiestiftelse, og unge par utsetter å stifte familie, og prioriterer karriere og bolig.

Dette og mye annet blir en utfordring når vi som mennesker er utstyrt med en biologi der evnen til å få barn er knyttet til en begrenset periode i livet – en periode som overhodet ikke har flyttet seg til tross for at vi lever lenger og lenger. Tidspunktet i livet der vi kan få barn er det samme i dag som for våre oldeforeldre.

Og trass i de nordiske landenes gode utdannelsessystemer har altfor mange av oss utilstrekkelig kjennskap til vår egne og vår partners reproduksjonsbiologi, og er dermed ikke rustet til å ta kvalifiserte valg for egen familiestiftelse. Er tiden kommet for å endre fokus fra prevensjon til unnfangelse?

Er politikerne klare til å sette familiestiftelse på dagsorden som en nasjonal prioritet? Skal pasienter med reproduktive sykdommer fortsatt behandles annerledes enn pasienter med andre typer sykdommer? Hvilke konsekvenser har lav fertilitet for familielivet og for hver enkelt av oss som individer?

Kanskje bør vi ikke lenger oppfordre barna våre til å vente. Kanskje er vår velmente bekymring medvirkende til at så mange behøver assistert befruktning for å få den familien de drømmer om. At hvert 12. barn unnfanges på en fertilitetsklinikk betyr også at hvert 12. barnebarn unnfanges med hjelp.

Reproduktiv sykdom rammer hele familier – ikke kun de unge. Vi mener det er på høy tid at vi setter inn store forebyggingstiltak. Og hvorfor ikke gjøre det sammen i et nordisk fellesskap?