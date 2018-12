11. april 2019 vil du ha muligheten til å se Michelle Obama på scenen i Oslo spektrum for å fortelle om hvordan livet som mor å ektefelle til datidens mektigste mann var.

Anledningen til besøket er førstedamens bokturné. 13.november lanserte hun boken «Min historie».

– Jeg kunne ikke vært mer begeistret over å få besøke flere land og byer. Jeg er overveldet over responsen turneen har fått så langt, og interessen vi har fått fra så mange ulike miljøer, sier Michelle Obama i en pressemelding.

– Michelle Obama er på en større turne, og har lagt Oslo som en del av de Europeiske datoene på den turneen. Vi er veldig glad for at hun vil komme til Norge, forteller Elise Eriksen Løssfelt, markedsansvarlig i Live Nation til TV 2.

– Mest toneangivende kvinnen

Løssfelt sier at rollen som førstedame gjør henne helt spesiell.

– Hun er Michelle Obama. En av verdens mestselgende forfattere, tidligere førstedame i USA og en av vår tids mest toneangivende kvinner, sier hun videre.

Ønsker du deg god sikt når hun gjester Spektrum må du ut med flere tusen kroner.

– De dyreste billettene ligger på 4375 kroner. Da vil du ha muligheten til å sitte lengst foran. De billigste lenger bak vil ligge på 445 kroner, opplyser Løssfelt.

Meningsfulle samtaler

På scenen vil Obama fortelle om hvordan opplevelsene har preget henne, både offentlig og privat. Videre vil publikum få et innblikk i hvordan det er å kombinere karrière og rollen som mor samtidig som hun bodde i Det Hvite Hus.

– Jeg er veldig glad for at vi kan forlenge turneen neste år og fortsette samtalene med enda flere. Jeg kan nesten ikke vente med å fortsette diskusjonene som har vært så meningsfulle for meg, og forhåpentligvis for mange andre, forteller Obama om showet.

Boken gikk rett inn på førsteplass over mest solgte bøker i elleve land verden rundt, blant annet har den solgt over 3.8 millioner eksemplarer bare i USA.