Fire supportere er suspendert fra Chelseas kamper etter at Manchester City-spiller, Raheem Sterling, ble utsatt for rasisme under kampen på Stamford Bridge lørdag.

«Jeg skammer meg skikkelig»

Colin Wing (60) er en av supporterne som ble suspendert. Han beklager nå oppførselen sin, melder BBC Sport.

– Jeg skammer meg skikkelig over min egen oppførsel. Jeg ønsker å komme med en uforbeholden unnskyldning til Raheem, og håper han kan være en bedre mann enn jeg er ved å akspetere det, sier Wing til BBC.

Wing mener han ikke ropte noe rasistisk, men at han bannet og sa ting han ikke burde. Mandag fortalte Wing til Daily Mail at han har mistet jobben etter hendelsen.

– Jeg gikk for langt, men jeg har mistet jobben min og sesongbilletten nå så alle fikk det som de ville. Så hvorfor kan ikke de la meg være i fred?, sier Wing til den britiske avisen.

Guardiola: – Makten er hos media

Både Chelsea og politiet etterforsker saken. Storklubben varsler at de kommer til å støtte eventuelle tiltaler.

Manchester City-manager Pep Guardiola viste støtte til spilleren sin under tirsdagens pressekonferanse.

– Raheem er en utrolig person, et utrolig menneske, sier Guardiola.

Etter lørdagens kamp tok Sterling et oppgjør med britiske medier og rasisme. På spørsmålet om Guardiola synes Sterling har blitt dårlig behandlet av pressen, svarte City-treneren følgende:

– Jeg vet ikke. Da jeg kom hit hadde jeg en prat med ham (Sterling), fordi jeg vet at han aktiv på sosiale medier. Jeg sa til ham at han måtte beskytte privatlivet og holde det utenfor situasjonen. Forhåpentligvis har han gjort det.

– Du forventer det (negativitet) når han spiller dårlig, men bare på grunn av hudfargen hans? Nei, fortsetter Guardiola.

City-manageren mener media har et ansvar.

– Makten i verden i dag er hos media, ikke politikerne, så de har et ansvar.