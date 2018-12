Time Magazine omtaler selv årets personer som «The Guardians» – eller «vokterne».

Journalistene får prisen «for å ha tatt stor risiko i jakten på større sannheter, for den ufullstendige, men essensielle jakten på fakta, for å ha hevet stemmen».

Time trekker i sin begrunnelse fram flere angrep mot journalister og hvordan pressefriheten blir utfordret av autoritære ledere flere steder i verden. I tillegg nevnes de nylige bombetruslene mot amerikanske CNN.

Fengslet i Myanmar

I tillegg til Khashoggi, går utmerkelsen til avisen Capital Gazette og til journalistene Maria Ressa, Wa Lone og Kyaw Soe Oo.

​De to sistnevnte Reuters-journalistene ble fengslet i Myanmar 12. desember 2017. De ble anklaget for å ha vært i besittelse av viktige og hemmelige dokumenter og at informasjonen var hentet på ulovlig vis i den hensikt å deles med utenlandske medier.

Wa Lone og Kyaw Soe Oo er siden dømt til sju års fengsel for å ha avslørt en massehenrettelse av ti rohingya-muslimer.

Farlig jobb på Filippinene

Maria Ressa har gjennom nettavisen Rappler dokumentert den voldelige krigen mot narkotika på Filippinene og de ulovlige drapene beordret av landets president Rodrigo Duterte. Ifølge Human Rights Watch er 12.000 mennesker så langt blitt drept i presidentens kamp mot narkotika.

FENGSLET ETTER AVSLØRINGER OM MASSEDRAP: Reuters-journalistene Kyaw Soe Oo og Wa Lone eskorteres ut etter en rettslig høring i Yangon 20. august. REUTERS/Ann Wang

Ressa er blitt motarbeidet av myndighetene, og i november ble hun siktet for skatteunndragelse, ifølge Time. Anklagene kan gi henne en ti år lang fengselsstraff.

Avisen Capital Gazette i Annapolis i den amerikanske delstaten Maryland ble åsted for en massakre 28. juni. Gjerningsmannen, Jarrod Ramos, skjøt og drepte fem av avisens medarbeidere etter at avisen i 2011 trykket en artikkel om at Ramos hadde vært i retten for å ha plaget en bekjent fra skolen.

Drept i konsulatet

Den mest kjente blant de som er kåret til «Årets person» er uten tvil Jamal Khashoggi. Journalisten og regimekritikeren ble drept i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul.

FORFULGT PÅ GRUNN AV JOBBEN: Maria Ressa har fått merke konsekvensene av å bedrive kritisk journalistikk på Filippinene. (Photo by NOEL CELIS / AFP)

Han oppsøkte konsulatet 2. oktober og gikk trolig rett i en felle. Ifølge tyrkiske myndigheter kom 15 saudiere til Istanbul i dagene før Khashoggi oppsøkte konsulatet. Oppdraget var å ta livet av journalisten.

Tyrkiske myndigheter mener Khashoggi ble drept og partert umiddelbart etter at han kom inn i konsulatet. En rekke kilder, blant annet amerikansk etterretning, mener Saudi-Arabias kronprins må ha kjent til operasjonen.

Fordømt

Drapet er fordømt internasjonalt, og en rekke vestlige land har avlyst våpenkontrakter med landet eller kommet med sanksjoner mot de 18 personene som knyttes til drapet.

USAs president Donald Trump har derimot uttalt at man ikke kan vite sikkert om kronprinsen beordret drapet og vil ikke komme med sterke reaksjoner mot landet eller kronprins Mohammed bin Salman. Trump viser dessuten til at det ville være ille for USAs økonomi om USA brøt handelsavtaler med det oljerike landet.