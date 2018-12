Nødetatene rykket ut etter at politiet fikk melding om en trafikkulykke i et parkeringshus i Homansbyen i Oslo.

Ooperasjonssentralen hos Oslo politidistrikt fikk melding om at en mann var alvorlig skadd etter å ha blitt påkjørt.

Ambulansepersonell drev livreddende behandling på stedet, men mannen ble etter kort tid erklært død på stedet.

– Vi fikk melding klokken 13.23 om at en mann satt fast under en bil etter å ha blitt kjørt over, sier operasjonsleder Rune Ullsand til TV 2.

Politipatruljen som rykket ut til stedet, fikk kontroll på føreren av bilen. TV 2 får opplyst at førerkortet rutinemessig ble beslaglagt.

Politiet har sikret spor og foretar nødvendige undersøkelser på åstedet.