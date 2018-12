Norsk firma blir navnesponsor for Tour de France-lag

For første gang i historien vil nemlig et av sykkelsportens aller største lag få en norsk sponsor som en del av navnet sitt i 2019.

I dag signerte software-selskapet Visma en femårsavtale med laget som til nå har vært kjent som Lotto-Jumbo. Fra kommende sesong vil arbeidsgiveren til storspurteren Dylan Groenewegen og nordmannen Amund Grøndahl Jansen hete Jumbo-Visma.

KONTRAKTSIGNERING: Her skriver Øystein Moan (til venstre) og Richard Plugge under på papirene som gjør at et norsk firma er navnesponsor for et Tour de France-lag.

– Dette er et av de beste profflagene i verden og i Tour de France, så dette ser vi virkelig frem til, sier Øystein Moan, administrerende direktør i Visma.

Svimlende millionverdi

TV 2 var til stede da han tirsdag formiddag signerte avtalen med lagets direktør, Richard Plugge, på hovedkontoret på Skøyen i Oslo.

Ingen av partene ønsker å si noe om verdien på sponsorkontrakten. Men ifølge Thor Hushovd, som tidligere har forsøkt å stable på beina et norsk profflag i sykkel, vil det være naturlig at Visma må punge ut i størrelsesorden 30 millioner kroner per år.

– Det er gøy at et norsk selskap går inn i sykkelsporten på denne måten. At en merkevare som Visma ser verdien av dette, er et veldig tydelig signal om at sykkel har fått en bra standing også blant næringslivet her hjemme, sier Hushovd.

– Vil dette være en katalysator i prosessen med å få til et norsk sykkellag?

– Ja, det tror jeg. Dette er det første steget i riktig retning og vil trolig åpne for at andre vil gjøre det samme. Det kan også føre til at enda flere norske ryttere kommer inn i laget, for sponsorer har alltid litt makt, svarer TV 2s sykkelekspert.

Ingen krav om nordmenn

Per nå er det trolig det norske kontinentallaget (nivå 3) Uno-X som ligger nærmest å kunne ta et steg i retning World Tour-status, men det ligger uansett år frem tid. For Visma var det ikke aktuelt å gå inn i verken Uno-X, Joker eller Team Coop.

– Visma har vært nordisk selskap, men vi ekspanderer mer og mer i Europa og spesielt i Nederland. For å få navnet vårt mer kjent i denne delen av Europa, så var det perfekt for oss å gå inn i et samarbeid med supermarkedkjeden Jumbo, som forøvrig er en stor kunde av oss. Akkurat nå fins det ikke noe etablert norsk sykkellag på øverste nivå. Og det er nå vi trenger denne merkevareeksponeringen, ikke om to, tre eller fire år. Dette er et av de 2-3 beste Tour de France-lagene, og for oss var dette en mulighet vi bare måtte gripe, sier Moan.