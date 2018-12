Dieselmotoren er under hardt press om dagen. Fra å være det politikerne anbefalte og de fleste av oss kjøpte, har bilene med dieselmotor fått det mye tøffere i nybilmarkedet.

I høst har dieselandelen ligget under 20 prosent. Vi skal ikke mange år tilbake i tid før den lå på 75 prosent av nybilsalget.

Men noen modeller holder fortsatt koken med dieselmotor. Ett eksempel: Flerbruksbilen Ford S-Max som i over ti år har vært bestselger i sin klasse.

– Vi selger fortsatt bra med biler og her er det kun dieselmotor som gjelder. Tidligere solgte vi S-Max også med bensinmotor, men det var ingen tvil om hva kundene ville ha: 95-96 prosent valgte diesel. Så da var det egentlig ikke noe poeng å lagerføre en bensinvariant i tillegg, sier Anne Sønsteby som er informasjonsdirektør for Ford i Norge.

– Hvorfor selger diesel så bra på en bil som dette?

– Vi tror det har mye med bruksmønster og behov å gjøre. Det snakkes veldig mye om elbiler i dag, men en elbil trenger slett ikke være den beste bilen i alle henseender. Det handler naturligvis også mye om pris. Skal du ha et elektrisk eller ladbart alternativ til vår S-Max, blir prisen fort en helt annen. Og det er faktisk ikke alle som kan – eller ønsker – å bruke en million kroner på nybil, sier Sønsteby.

Det som har vært den store styrken til S-Max gjennom to generasjoner er plass og fleksibilitet. Sju seter og mange praktiske løsninger er viktig for mange kunder, spesielt småbarnsfamiliene. I tillegg byr den på kjøreegenskaper og komfort som tidligere var ganske ukjent i denne bilklassen.

0,67 liter/mil på langtur

Andre generasjon kom også med 4x4. Det og den store plassen, er noe mange kjøpere ønsker seg.

Vi i Broom har testet S-Max flere ganger. Nå siste utgaven i en versjon som heter ST-Line. Den ble introdusert tidligere i år. Her handler det om designgrep som gjør bilen litt tøffere, ST-Line er også senket 10 millimeter i forhold til standard S-Max.

På langtur med passasjerer og mye bagasje, endte vi med et gjennomsnittlig forbruk på 0.67 liter/mil. Da var det på ingen måte snakk om sparekjøring. I praksis betyr det at det absolutt bør være innen rekkevidde å havne rundt 0,60 hvis du kjører pent. Det er slett ikke verst for en stor sjuseter med 4x4.

Dieselmotor er det som gjelder i S-Max. Tidligere fikk du den også med bensinmotor, men det var det knapt noen som kjøpte.

Har knapt konkurrenter

Skal du ha et elektrisk alternativ til denne bilen, er Tesla Model X i praksis eneste alternativ. Den koster betydelig mer. Ladbare hybrider med sju seter er det heller ikke mange av. Også der blir prislappen en helt annen. Du må også påregne et høyere forbruk, særlig på langkjøring.

Sju seter og mange smarte løsninger i interiøret.

– Vi er på mange måter i den heldige situasjonen at vi har en bil som knapt har reelle konkurrenter. Det tror jeg også mange kunder har fått med seg. Vi opplever også at mange fortsatt synes dieselmotor er det beste valget for dem. Det er langt fra alle nordmenn som bor i byer og som for eksempel trenger å kjøre gjennom bomringer flere ganger daglig. De moderne dieselmotorene er nøysomme og de forurenser også mye mindre enn bare for noen år siden. Det er faktorer vi føler drukner litt i dagens situasjon.



– Mange kunder ønsker seg i tillegg til god plass og komfort også tilhengerfeste – ikke bare for å kunne dra hestehenger, campingvogn eller annen henger, men for å kunne feste sykkestativ på. Det er viktig for mange aktive familier når de skal på helge- og ferieturer, sier Anne Sønsteby.

Hun peker også på rekkevidde som en viktig faktor:

– Mange synes fortsatt det blir for uforutsigbart med en elbil som må lades underveis på lengre turer. Man må planlegge, for å finne ladestasjoner. Kø der betyr ekstra venting. I sum gjør det turene unødvendig kronglete. Det er mange fordeler ved å vite at du aldri får et rekkeviddeproblem, mener Sønsteby.

– Men hvis S-Max hadde vært elbil, eller ladbar hybrid: Hvordan hadde salget sett ut da?

– Her i Norge hadde vi helt sikkert solgt omtrent alt vi kunne få inn. Men der er vi også ved en interessant problemstilling. I nesten samtlige andre markeder, ville den blitt altfor dyr med disse drivlinjene. Husk at elbiler og ladbare hybrider har en betydelig avgiftsrabatt i Norge. Ja, elbilene slipper også moms. Ford er en av verdens største bilprodusenter. De må tenke globalt når de utvikler biler og da blir det norske markedet – dessverre for oss – ikke veldig viktig.

Her er det én ting som gjelder: Diesel.

Kommer i 2020

– Ja, når kommer dere med flere elbiler?

– Ford investerer nå mer enn 92 milliarder kroner i elektrifisering og planlegger å tilby i alt 40 elektrifiserte modeller globalt, i løpet av 2022. 16 av disse modellene vil være helelektriske biler.

– Den første av dem kommer i 2020, det er en bil vi naturligvis gleder oss til. Vi mener elektriske og fossildrevne biler vil leve side-om-side i mange år fremover, rett og slett fordi de appellerer til ulike behov, sier Sønsteby.

Dieselandelen av nybilsalget har falt kraftig de siste årene, men Ford S-Max er en av bilene som likevel holder stand.

