Regnskapseksperten og billettsjefen: – Vi måtte ha jobb ved siden av idretten

Hun vant VM med de norske fotballjentene i 1995, EM-gull i 1993 og OL-bronse i 1996.

Ann Kristin «Anka» Aarønes er blant Norges beste kvinnelige fotballspillere gjennom tidene.

«Anka» startet karrieren i Spjelkavik, men det var i Trondheims-Ørn hun markerte seg med titler. Fra 1992 til 2000 ble den tidligere angriperen seriemester hele fem ganger, og cupmester seks ganger.

Ann Kristin Aarønes avsluttet karrieren i amerikanske New York Power i 2001. Hun fikk totalt med seg 111 landskamper og 60 mål med flagget på brystet i løpet av sin lange og innholdsrike karriere på fotballbanen.

TROFEER: VM-fotball 1995, kvinner. Ann Kristin Aarønes med sine trofeer på banketten etter finaleseier 2-0 over Tyskland. Aarønes ble best i VMs skytterliga med sine seks mål. Foto: Calle Tørnstrøm NTB / Scanpix Foto: Törnstrøm, Calle

Beholdt kontakten med fotballmijøet

Etter at Aarønes la fotballskoene på hyllen har hun imidlertid opprettholdt kontakten med fotballmiljøet. Den tidligere storscoreren er nemlig ansatt i klubbadministrasjonen til OBOS-klubben Aalesund.

– Jeg er ansatt i Aalesund fotballklubb, hvor jeg jobber med regnskap og billettsalg. Det har jeg jobbet med siden høsten 2004, altså i 14 år. Jeg trives veldig godt, og det er veldig kjekt å fremdeles være i fotballmiljøet, sier Ann Kristin Aarønes til TV 2 Sporten.

HERJET: Ann Kristin Aarønes i aksjon mot Tyskland i EM. Foto: Helge Hansen

«Anka» røper at det var svært lite penger i profesjonell fotball på kvinnesiden på 1990-tallet.

Måtte jobbe deltid

Derfor måtte hun og lagvenninnene både på klubblag og landslaget ha deltidsjobb og studielån ved siden av fotballen.

– Vi var enten studenter eller jobbet ved siden av fotballkarrieren i deltidsstillinger eller reduserte stillinger. Det var ikke slik at vi var profesjonelle fotballspillere på heltid. Jeg hadde en sesong som profesjonell fotballspiller i New York på tampen av karrieren, men ellers hadde jeg andre jobber i tillegg til fotballen. Så for meg var det ikke en så stor overgang å gå fra idretten til en vanlig jobb, konstaterer Aarønes.

TROFÉER: Cupfinale for kvinner mellom Trondheims-Ørn og Athene Moss på Ullevål stadion, som Trondheimslaget vant 1-0. Lagkaptein Ann Kristin Aarønes ( bildet) hentet kongepokalen etter å ha scoret vinnermålet selv. Foto: Knut Falch / SCANPIX Foto: Falch, Knut

Den tidligere landslagsspissen angrer likevel ikke et sekund på at hun valgte å satse på fotballen – selv om det ikke akkurat gjorde henne rik.

– Jeg trivdes helt klart best som idrettsutøver. Når man er ung og sprek, er det å være toppidrettsutøver et veldig kjekt liv. Jeg ville ikke endret på det. Skulle jeg valgt om igjen, så ville jeg helt klart valgt å satse på fotballen. Fordelen med det å ha drevet med idrett er at du lærer å strukturere hverdagen, planlegge ting og få ting gjort. Det er noe jeg har tatt med meg videre i yrkeslivet etter karrieren.