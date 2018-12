– Kom igjen, feiten. Møt meg i tunnelen

Se Liverpool - Manchester United på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo søndag fra klokken 16.30

Søndag er det klart for gigantoppgjøret mellom Liverpool og Manchester United. En som har mange minner fra oppgjørene mellom rivalene er Neil Ruddock.

Midtstopperen, som var mest kjent for sin røffe stil på banen, spilte for Liverpool fra 1993-1998.

– Folk husker bare at jeg sparket og var aggressiv, men det plager meg ikke. At jeg ble kalt «Razor» hjelper ikke, men spillerne og trenerne vet at jeg var en god spiller. Faren min visste også det. Han er den viktigste å imponere, sier Ruddock til Premier Leagues egen TV-kanal.

– Jeg har to eldre brødre, og spilte alltid mot større og eldre gutter. Det var nok det som skilte meg ut som tenåring. Jeg var ikke redd for noen, alle visste at de ville få kamp.

– Fikk Schmeichel til å se dum ut

Et av oppgjørene mot Manchester United Ruddock husker spesielt godt ble spilt på Anfield i januar 1994.

– 3-3-kampen er nok den beste jeg har spilt. Vi lå under med to mål etter rundt 20 minutter. Da var vi langt nede. Stillingen var 3-0 etter 25 minutter, men så scoret Nigel Clough to mål, så vi var giret til pause. Stillingen er 3-2. Det gjenstår 12 minutter. Jeg går mot bakerste stolpe, som alle måljegere gjør. Stig Inge slo et strålende innlegg og jeg header ballen like over hodet til Ince. Pang! Jeg skalla mot Pallister. Så gikk ballen i mål og fikk Schmeichel til å se dum ut. Da ble det 3-3. Det er nok målet alle husker meg for. Det er min viktigste scoring. Og se hvor kjekk jeg var! Vakker.

Brettet ned Cantonas krage

«Razor» var i mange tøffe dueller med forskjellige Premier League-angripere, men mot Manchester Uniteds franske superstjerne gikk det litt lengre enn vanlig i 1995. Eric Cantona var tilbake fra karantene, etter den stygge kungfu-episoden, og det var ikke spesielt hyggelig stemning på banen.

– Det var mye snakk om meg og Cantona. Det ble skrevet at det var dårlig stemning mellom meg og Cantona, og mellom lagene. Jeg ville plage ham litt og stresse ham. Han hadde alltid kragen oppe, så jeg begynte å brette den ned. Han ble forbanna. Han ville ikke spille, bare sloss med meg. Han sa han skulle sloss med meg i spillertunnelen. Cantona scoret på straffe, hans første skudd på mål. Da kampen var over sa han: «Kom igjen, feiten, møt meg i tunnelen!» Jeg lette etter ham i tunnelen etterpå uten hell. Jeg har ikke sett ham siden.