AaFKs stortalent Pape Habib Gueye var fullstendig sønderknust etter at hans selvmål knuste klubbens opprykksdrøm mot Stabæk søndag.

Tårene trillet fra 19-åringens kinn etter kampen og spissen virket fullstendig utrøstelig.

Nå åpner Habib Gueye opp om søvnløse netter etter nedturen.

– Jeg var, og er fortsatt, veldig skuffet over det som skjedde. Når du scorer selvmål i en så viktig kamp, så blir det veldig tøft personlig. Jeg har nesten ikke fått sove siden kampen, og har forsøkt å tenke på hvordan jeg burde løst situasjonen, sier Pape Habib Gueye til TV 2 Sporten.

– Vil beklage overfor supporterne

Senegaleseren, som ikke er veldig stødig i engelsk, ble spart fra å gjøre intervjuer etter kampen. Ved hjelp av AaFKs mediesjef Jonatan Arvidsen-Osvik sier spissen at han føler han sviktet klubbens viktigste støttespillere.

– Jeg vil gjerne beklage overfor alle supportere og folk rundt klubben at jeg skuffet da det gjaldt som mest, sier Habib Gueye.

Aalesund-spilleren, som ble hentet til klubben foran årets sesong, har virkelig blomstret for oransjetrøyene i høst. Til tross for at han bare spilte tre seriekamper fra start av, scoret han ni mål i 1. divisjon.

Prestasjonene gjorde at han til slutt henviste Torbjørn Agdestein til innbytterbenken. I kvaliken, før dobbeltoppgjørene mot Stabæk, banket Habib Gueye inn tre mål.

Ser fremover

Med andre ord har 19-åringen definitivt vist at han har ferdigheter som Aalesund kan dra nytte av i årene framover.

– Jeg skal legge dette bak meg nå, så skal jeg se framover og fokusere på 2019-sesongen. Neste år skal jeg score enda flere mål og vise hva jeg er god for. Selv om det var tungt å avslutte sesongen slik, så vil jeg ta personlig lærdom og vokse på opplevelsen, sier Pape Habib Gueye.



I etterkant av Stabæk-kampene har lagkamerater, supportere og ansatte i Aalesunds Fotballklub slått ring rundt 19-åringen.

– Jeg setter pris på hvordan lagkamerater og folk rundt klubben har støttet meg etter kampen. Det har hjulpet meg en del, sier Habib Gueye.