– Det var skummelt å si det. På en annen side var det en lettelse å være ærlig, sier Løwfeldt.

Jens Martin Løwfeldt og Jostein Granly står bak podcasten «Jostein og Jens». Her forteller de åpenhjertig om personlige opplevelser og tabubelagte temaer med et glimt i øyet.

– Skummelt

I en av episodene åpner Jens Martin opp om at han aldri har hatt sex.

– Jeg har løyet om at han har hatt sex til både familie og venner tidligere, forteller han.

Det har bare vært kompisen, Jostein, som har visst sannheten. Jens Martin syntes det har vært vanskelig og skummelt å stå frem fordi det er såpass tabubelagt.

– Det berører alle på godt og vondt. Når man blir eldre blir det også mer unormalt ikke å ha «gjort det», sier han.

Vil hjelpe andre

Kompisen, Jostein Granly, legger til at det er et stort press på å miste jomfrudommen. Jens Martin forteller selv at han gjerne skulle likt å høre noen fortelle det samme til han for fem år siden.

– Jeg tenkte at man hører så lite om det, sier Løwfeldt.

Han ville stå frem for å hjelpe andre som er i samme situasjon. Det er mange som synes det er skamfullt å fortelle. Løwfeldt legger vekt på at det føltes veldig bra etter han hadde vært ærlig overfor seg selv og andre.

Jostein Granly (f. h.) og Jens Martin Løwfeldt (f. v.) har sammen podcasten «Jostein og Jens». Foto: TV 2

Positive tilbakemeldinger

Løwfeldt forteller at han hørte gjennom episoden etter de hadde spilt den inn. Han gir inntrykk av at han var nervøs, men lettet da han publiserte.

– Vi legger ut episodene uten å redigere dem etterpå. Noen ganger kan det være at noe ikke burde vært med, men da får det bare bli det det blir, sier Granly.

Løwfeldt forteller derimot at han har fått mange positive tilbakemeldinger. Han forteller at folk har satt pris på ærligheten. Dessuten har mange sagt at de er fornøyde med at noen tar opp tematikken.

Tung fortid

Kompisene forteller at de har en fortid preget av utestenging og mobbing. De lar derimot ikke dette gå innpå dem lenger.

– Det var tøft da det sto på som verst, men vi har hatt hverandre. Det har gjort at vi lettere har latt ting prelle av oss, sier Løwfeldt.

Slik så guttene ut i 2010. Dette var en periode i livet hvor de var utsatt for mye mobbing. Foto:Privat

De har snudd om på den vonde fortiden og bruker det heller til å lage humor i podcasten.

De er opptatte av å ikke innta en offerrolle, men å heller ta opp tabubelagte temaer eller selvopplevde hendelser med en humoristisk vri.

På denne måten håper guttene de vil hjelpe lytterne til å ha en bedre dag.

– Vi har valgt å lansere podcasten på en mandag fordi mange har en tøff start på uka, så kan vi få dem til å le litt, avslutter Granly.

Se hele intervjuet i videovinduet øverst.