– Det var deilig. Helt sinnssykt. Dette har jeg jobbet lenge for, det er utrolig deilig, sier en ekstatisk Christiansen i et intervju vist på NRK.

Danas Rapsys ledet an fra start til slutt og tok et overlegent gull. Litaueren var over to sekunder foran Christiansen.

Den norske 22-åringen imponerte imidlertid stort. Han tok sølv og satte nordisk rekord med tiden 3.36,64.

Det var et halvt sekund bedre enn Christiansens tidligere norske rekord, satt i kortbane-EM i Israel i 2015.

– Det er tre år siden jeg satte den forrige. Det var veldig deilig endelig å få slått den, sier sølvvinneren.

Gabriele Dette fra Italia tok bronse på 3.37,54.

Medaljen er Norges første i VM-sammenheng siden 2012.

Christiansen har åpenbart spisset inn formen til kortbane-VM i kinesiske Hangzhou. Han hadde nest beste tid i forsøket med 3.38,04, som er hans beste tid i et forsøk noensinne.