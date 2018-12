– Mange tror de bare er forkjølet

– Det er mange som er syke i jula som ikke trenger å være det, forteller overlege og professor ved Sørlandet sykehus og Haukeland Universitetssjukehus, Sverre Steinsvåg, til TV 2.

En undersøkelse fra Allergiguiden viser at opptil 700.000 nordmenn har allergiske reaksjoner på vanlige juleartikler i norske hjem.

– Sesongen rundt jul er også sesongen for forkjølelse, og symptomene er ganske like. Jeg vil tro mange reagerer på det som er i huset i jula, sier Steinsvåg.

Blomst mest vanlig

Det er mest vanlig å reagere på blomsten «julestjerne», men også andre planter som er å finne i huset i juletider.

Det kommer overraskende mange henvendelser angående amaryllis, svibler og tulipaner, til tross for at mange kjøper førstnevnte for nettopp å unngå allergiske reaksjoner.

– Melkesaften i julestjerner er veldig lokalirriterende, og det kommer en sterk lukt av amaryllis som kan virke som en irritant, forteller Steinsvåg.

For mange kommer også irritasjonen ved at både butikker og arbeidsplasser har blomstene utstilt gjennom desembermåned.

Syv tips mot «juleallergi» Grantre: ​ Bruk heller plastjuletre, men husk å spyle av støvet når du henter det frem. Dersom du allikevel ønsker et ekte juletre anbefales spyling av dette også. Det sitter ofte igjen muggsopp, gammel pollen og midd i juletrærne.

​ Bruk heller plastjuletre, men husk å spyle av støvet når du henter det frem. Dersom du allikevel ønsker et ekte juletre anbefales spyling av dette også. Det sitter ofte igjen muggsopp, gammel pollen og midd i juletrærne. Julestjerner: Unngå julestjerner og andre blomster med sterke lukter. Bruk i stedet duftfri asalea, ildtopp, julekaktus, alpefiol, duftfrie roser eller orkidéer.

Unngå julestjerner og andre blomster med sterke lukter. Bruk i stedet duftfri asalea, ildtopp, julekaktus, alpefiol, duftfrie roser eller orkidéer. Støv fra gammel julepynt: Tørk støv av all julepynt som har stått lagret.

Tørk støv av all julepynt som har stått lagret. Stearinlys: Bruk heller batteridrevne lys, da enkelte kan få allergiske symptomer av osen fra stearinlys.

Bruk heller batteridrevne lys, da enkelte kan få allergiske symptomer av osen fra stearinlys. Bjørkeved: Bjørkepollenallergi er svært vanlig, noe som byr på problemer når man bruker bjørk som fyringsved. Oppbevar i så fall denne utendørs slik at du holder irritantene ute, eller man kan bruke alternative tresorter.

Bjørkepollenallergi er svært vanlig, noe som byr på problemer når man bruker bjørk som fyringsved. Oppbevar i så fall denne utendørs slik at du holder irritantene ute, eller man kan bruke alternative tresorter. Røkelse: Bruk røkelse med omhu – det finnes de som får svært sterke allergiske reaksjoner på røkelse.

Bruk røkelse med omhu – det finnes de som får svært sterke allergiske reaksjoner på røkelse. Julekrydder: Se også opp for «jule»krydder som nellik, muskat og kanel, som kan frembringe allergiske reaksjoner. Kilde: Allergiguiden.no

Midd i juletrær

I tillegg til blomstene, er mange allergisk mot juletrær. Det handler ikke om selve tretypen, men soppsporer, mugg og gammelt pollen som treet kan dra med inn i stuen.

Et av de største utslagsgivende faktorene reaksjoner på juletreet er derimot midd.

I Norge antas det at omtrent i prosent av befolkningen er allergisk mot midd.

– Juletreet hogges i oktober og lagres. Derfor blir mange av dem fulle av midd, og en god del middallergikere reagerer på dette, sier Steinsvåg.

Hovedsynderen

En av de største synderne når det kommer til allergiske reaksjoner i jula er inneklima. Ofte er det den totale belastningen av hyppig bruk av levende lys, røkelse, peis og stekeovn som kan utløse en reaksjon hos mange.

– I tillegg er man mye inne. Det er mye røkelse, duft og stearinlys på ett sted, og dette kan totalt sett gjøre at man reagerer uten å bli direkte syk, sier helsefaglig rådgiver i Norges astma- og allergiforbund Guro Waage til TV 2.

INNEKLIMA: Helsefaglig rådgiver i Norges astma- og allergiforbund, Guro Waage, sier inneklima er årsak for reaksjon hos mange. Foto: Norges astma- og allergiforbund

Spesielt for personer som har astma eller sliter med andre luftveisplager kan dette være utslagsgivende.

– Det er stoffer i lyset som gjør at man kan reagere. Det kan virke irriterende, og det er ofte selve røyken som kommer av veikene som kan virke plagsomme, sier Waage og legger til:

– Når du drar inn et tre, og drar ned støvete julepynt, så er det ofte belastningen totalt som gjør at man blir syk. Med noen enkle forholdsregler kan alle få en hyggelig jul.