– Barn trenger å være en del av et fellesskap

​Mandag kveld kunne TV 2 melde at aksjonsgruppen «Ja til et grønt og varmt Manglerud» og Cecilie Olsen, daglig leder i Manglerud Star Hockey, slår alarm om konsekvensene av hallmangel i Oslo.

Manglerud Star opplever at de må si "nei" til barn og unge som ønsker å begynne med ishockey grunnet sprengt kapasitet i Manglerud Ishall.

De mener at en konsekvens av dette kan være at ungdommen bytter ut fysisk aktivitet med lovstridig aktivitet.

Manglerudhallen er ment for å dekke behov for innbyggere i Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand.

Oslo er det fylket i landet med dårligst anleggsdekning.

– Trenger å være i et fellesskap

En som jobber tett på og med Manglerud ungdommen er rektor på Manglerud Skole, Peter Streijffert. Han trekker også fram at jo flere arenaer hvor ungdommen kan være aktiv, jo bedre.

– Man pleier å si at det kreves en landsby for å oppdra et barn. Vi i skolen har jo elevene en viss periode, også har du all den tiden de bruker utenom skolen. Har ungdommen ingenting å gjøre på ettermiddagen eller på kvelden, kan det hende de driver rundt, forteller Streijffert til TV 2.

– Jeg er nok mer redd for at ungdommen skal sitte hjemme å spille tv-spill, ikke holde seg i aktivitet og ikke få trent på det sosiale samspillet, en at de havner i kriminalitet og annen lovstridig aktivitet.

– Barn og unge trenger å vær en del av et fellesskap, det tror jeg er viktig, og her er jo idretten en viktig arena. Idretten omfavner veldig mange elever, og det er synd at hockeyen ikke får plass til alle, sier Streijffert.

Rektoren trekker fram et samarbeid som han mener er viktig for elevene når de ikke er på skolen, og som hjelper med å skape gode rollemodeller og like holdninger.

– Å bygge en flerbrukshall kan være en løsning på problemet, men det som også er veldig viktig er å ha dette samarbeidet imellom skolen, foresatte og foreninger i idretten.

– Det er slik jeg tror vi kan skape et godt samfunn der man sammen jobber med sosialiseringen, tilhørighet og inkludering, slik at barn og unge føler at alle voksne drar i samme retning, forteller Streijffert.

Strid om idrettsanlegg på Ryen

Et tiltak som aksjonsgruppen "ja til et grønt og varmt Manglerud" trekker fram er forslaget og ønsket om å bygge et idrettsanlegg med isflater og skole på Ryen. Dette forslaget ble også prioritert av Oslo Idrettskrets Østensjø, men det ble slått ned på og avvist av Rina Mariann Hansen, byråd for kultur, idrett og frivillighet.