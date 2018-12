Jim «Jimmer'n» Marthinsen er Norges mest kjente og kanskje beste hockeykeeper gjennom tidene.

114 offisielle OL- og VM-landskamper for Norge som keeper er et bevis på det.

Han deltok i OL i ishockey både i 1980, 1984, 1992 og 1994, vant sju NM-titler med Vålerenga, tre titler med Storhamar og seriegull med Trondheim IK i 1989.

Både i 1990 og 1993 ble «Jimmer'n» tildelt Gullpucken som sesongens beste spiller.

Selger husholdningsvarer

Etter at han avsluttet karrieren i Storhamar i 1997 hadde han rundet 41 år og spilt på toppnivå siden slutten av 1970-tallet.

De siste årene har «Jimmer'n» jobbet med salg av storhusholdningsvarer.

– Idag jobber jeg som selger for Norengros, som er svært store på landsbasis. Jeg jobber i Norengros' sin avdeling i Oslo, hvor jeg har jobbet de siste 15 årene når vi runder januar på nyåret. Jeg jobber med salg av storhusholdningsvarer, og noen av kundene mine er Thon-hoteller, Choice-hoteller, kantiner og restauranter, forteller Jim «Jimmer'n» Marthinsen til TV 2 Sporten.

HOCKEYHELT: Ishockeyspiller Jim Marthinsen fotografert med plakater i forbindelse med OL Lillehammer 1994. Foto: Knut Falch Scanfoto / Scanpix Foto: Falch, Knut

Han hadde i utgangspunktet tenkt seg å gjøre noe helt annet etter ishockeykarrieren.

– Jeg utdannet meg til å være grafiker mens jeg spilte hockey. Men etter karrieren skjønte jeg at det var ikke det jeg ville gjøre videre. Jeg visste lenge ikke hva jeg skulle gjøre etter hockeykarrieren. Men så dukket det opp en selgerjobb, og det et yrke jeg har trivdes i. Utfordringen fra det å gå til en «sivil» jobb var at jeg var vant med garderoben og gjengen der fra idretten. Den garderobepraten og det sosiale var noe jeg trivdes med fra idretten. Man fikk mange gode venner. Men sånn i ettertid, så har jeg også fått mange gode venner gjennom jobben også, poengterer han.

Savner garderobelivet

Ishockeylegenden savner livet som idrettsutøver. Spesielt er samhørigheten og fellesskapet i garderoben noe han lengter tilbake til.

LEGENDE. "Jimmer'n i bure' lar sæ'kke lure" pleide fansen å rope da Norges keeper Jim Marthinsen stod i mål. Han fyller godt opp i buret. Foto: Inge Gjellesvik / NTB / Scanpix Foto: Gjellesvik, Inge

– Jeg trivdes veldig, veldig godt som idrettsutøver, det var litt mer reising og slike ting enn det jeg gjør nå. Det var et annet liv. Men når det er sagt, så trives jeg veldig godt i jobben min nå også, understreker han.

– Hvilke råd vil du gi til dagens idrettsutøvere med tanke på livet etter karrieren?

– Hvis det er mulig for en utøver å kombinere idretten med studier, så bør de gjøe det. Det er lurt å ha noe å falle tilbake på. Det er litt av et nåløyet å lykkes med idretten. Ikke alle klarer å gjøre som for eksempel Zucca å ende opp i NHL og tjene gode penger, svarer Jim Marthinsen, og legger til:

– Derfor tror jeg at det å benytte seg av muligheten til å finne seg et yrke etter karrieren er en fordel. I dag har hockeyen gått fremover i Norge, det er mer treninger på dagtid og det er lagt mer tilrette for spillerne. Jeg mener at dersom en utøver legger godsiden til, så er det såpass mange timer i døgnet at det skal være mulig å studere ved siden av idretten, slår keeperlegenden fast.