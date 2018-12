Gjengedal har siden 2014 vært redaksjonssjef for været på TV 2.

Tirsdag fikk hun kringkastingsprisen for lang og tro tjeneste som værmelder.

– Dette er utrolig kjekt for alle oss som jobber med vær. Det er stas å få litt heder og ære for å jobbe med vær, sier hun.

Kringkastingsprisen har blitt delt ut siden 1978. Prisen går til en person som har imponert med et godt mediespråk, i radio eller fjernsyn, eller begge deler.

Dette er første gang en værpresentatør har vunnet denne prisen.

– Prisvinneren har gjennom sitt yrkesliv stått støtt som en trygg dialektbruker. På klingende sognemål har hun meldt om regn, sol, sludd og frisk bris. I 2009 sang hun værmeldingen med melodien til Ola Tveiten, selvsagt på dialekt. Som del av markeringen av samenes nasjonaldag i februar i år, imponert hun ved å fremføre værmeldingen i sin helhet på samisk, skriver juryen i sin begrunnelse.

Tidligere vinnere er blant annet Anne Lognvik, Arill Riise, Knut Magnus Berge, Morten Sandøy og Are Kalvø.

Redaksjonssjef i TV 2 Nyhetene Silje Hovland mener Gjengedal i aller høyeste grad fortjener prisen.

– Dette syns vi i TV 2 er veldig stas! Ikke minst at Kringkastingsringen anerkjenner at også i værmeldingen så er språk viktig. Eli Kari har i alle år hatt et svært bevisst forhold til språkbruken sin og ivareta nynorsken slik at det er med på å løfte formidlingen av været til det norske folk. Så det er hyggelig at hun blir anerkjent for dette arbeidet.