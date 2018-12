– Bred oppfatning om at vi er ferdige med det

– Og det føler du at dere har klart?

– Ja. Det var krevende, men det var nødvendig, og jeg mener vi har klart det. Det er det også en bred oppfatning i partiet om, at det er håndtert og at vi er ferdige med det, sier han.

– Og så er jo denne saken en viktig sak å snakke videre om. Dette er ikke en engangssak, det dreier seg om brede holdninger i samfunnet vårt som vi må jobbe videre med. Og det er partiet engasjert i, sier han.

Lover bedre resultater

I 2019 venter valgkamp for Arbeiderpartiet, fram mot kommune- og fylkestingsvalget i høst. TV 2 s kommunevalgsmåling i august viste heller labre resultater for Arbeiderpartiet.

OPTIMISTISK: Jonas Gahr Støre ser lyst på Arbeiderpartiets resultater det kommende året. Foto: Lovise Gangnes/TV 2

– Det skal vi snu. Det skal vi vise dere gjennom hardt politisk arbeid, som viser at vår politikk vil gi sterkere fellesskap og mindre forskjeller. Vi går nå oppover nasjonalt, og vi gjør det regionalt, sier Støre.

– Forrige kommunevalg så kom Arbeiderpartiet fra rekordhøye målinger. Ved inngangen til valgåret hadde vi over 40 prosent. Nå kommer vi fra et litt annet utgangspunkt, men det er en spennende utvikling det også, at vi kommer fra noe som har vært vanskelig og som vi nå har ryddet opp i, sier Støre.

Han er optimistisk frem mot valgåret som venter.

– Jeg tror de kommunemålingene som kommer, til og med på TV 2, vil vise den veien, sier Støre.

– De viktigste sakene i livet avgjøres lokalt. Det handler om at barna våre har det trygt, lærer og utvikler seg i barnehagen og på skolen, og om at våre eldre blir tatt godt vare på. I tillegg seiler miljø og klima opp også lokalt, med krav til renere luft og vann og opprydning av plast. Det er nære ting, sier partilederen.

– Min sjanse kommer

Den politiske høsten i Norge har i stor grad vært preget av KrFs politiske veivalg, som endte med et knapt flertall om å søke regjeringssamarbeid med de borgerlige partiene.

Dersom vektskålen hadde tippet andre veien, mot et samarbeid mellom KrF og venstresiden, kunne det blitt regjeringsskifte i Norge.

– Du kunne blitt statsminister i høst. Er du skuffet for at det ikke ble slik?

– Jeg er skuffet over at vi ikke fikk muligheten til å gjennomføre et politisk prosjekt som hadde tatt Norge i en annen retning. Med sterkere fellesskap fremfor store skattekutt, og å endre måten vi snakker om politikk i landet, sier Støre.

– Men min sjanse kommer. Jeg trives godt i jobben jeg gjør nå, og det normale i Norge er at man skifter regjering ved valg. Og det vil komme valg, fortsetter han.

– Hvor forberedt var du på å ta rollen?

– Da dette kom, så skjønte jeg at det kunne gå Hareide sin vei. Så vi måtte gjøre det nødvendige forarbeidet for å kunne ta det ansvaret. Jeg gjorde med mine medarbeidere forarbeidet for å kunne gå i gang med et sånt arbeid, ved å se på politikkområdene og hvor vi hadde likheter og forskjeller. Så vi var helt forberedte på det. Arbeiderpartiet skal alltid være det på kort varsel, sier han.

– For egen del, så tenker jeg at slutningen av det ville være at jeg ville lede det laget. Men sånn er det. Sånn som utviklingen gikk gjennom de fire ukene, så lå det jo an til å bli sånn det ble. Så det var jo ikke et sjokk, sier han.