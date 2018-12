Keshvari var tirsdag tilbake i jobb på Stortinget etter lengre tids sykemelding.

– Det er naturlig at han skifter komité, sier Fremskrittspartiets parlamentariske leder, Hans Andreas Limi, til NTB.

Han legger til at det først på nyåret vil bli fastsatt hvilken komité Keshvari skal sitte i.

– Som følge av etterforskningen er hans forhold til partiet stilt i bero, sier Limi videre.

Tilbake på Stortinget

Mandag fortalte TV 2 at Keshvari var tilbake på jobb på Stortinget denne uken.

Politiet har hittil bare hatt ett avhør av Frp-politikeren.

– Vi har så langt bare hatt ett avhør. Etter det har Keshvari opplyst at han er for syk til å bli avhørt, sa Rune Skjold, som er seksjonsleder ved økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt, til TV 2.

Siktet

Keshvari er siktet for grovt bedrageri i forbindelse med innlevering av reiseregninger. 17. oktober skrev Aftenposten at han har levert reiseregninger for en rekke reiser som ikke har funnet sted.

Keshvari har erkjent og beklaget og forklart at han vil tilbakebetale pengene. Stortingsrepresentanten fra Oslo har vært sykmeldt siden 9. oktober.

(TV 2/NTB)