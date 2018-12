Frp-nestoren som russisk propaganda

Det er i alle fall ikke hovedforklaringen. Sannheten er vel mer at den europeiske høyrepopulismen helt reelt har sammenfallende meninger med det russiske verdenssynet og russernes egne ambisjoner.

En nasjonalisme i en litt mer moderne drakt, ingen migrasjon og bort med EU. Både Putin og høyrepopulismen er preget av en nostalgi til gamle tider før murens fall og før det 21. århundrets globalisering.

Hvis europeiske land skal trekke seg tilbake til gamle dager med full suverenitet og uten innvandring, er det også naturlig å mene at man skal holde seg unna det de ser på som den russiske interessesfæren i Europa.

Norge for nordmenn, Russland for russere.

Men selv om Russland sprer et verdenssyn som har likheter med høyrepopulistenes ideologi, betyr ikke det at de reelt deler interesser. Putin er ikke en ideolog. Han er en maktpolitiker og pragmatiker som gjør det han må for å gjøre landet sitt til en stormakt.

Det sekundet han ikke lenger ser seg tjent med å være på lag med de europeiske høyrepopulistene, vender han dem ryggen.

Russerne jobber ikke for færre innvandrere til Norge, bedre eldreomsorg i Os eller flere politifolk i Groruddalen. De jobber for et sterkere Russland og et svekket Vesten.

Det er ikke Frp-politikk. Det har i alle fall ikke vært det før.