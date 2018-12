«Modern Family»-stjernen Sarah Hyland (28) går offentlig med hennes alvorlige helsekamp.

I et portrettintervju med Self Magazine avslører 28-åringen at hun nylig gjennomførte en nyretransplantasjon.

Dette er den andre nyreoperasjonen hun har tatt, da kroppen avviste den første nyren.

Flere operasjoner

Hyland ble født med nyredysplasi. Det vil si at organet har hatt en unormal utvikling helt fra hun var barn.

I 2012 fikk hun en av farens nyrer, men den avviste kroppen noen år senere.

Norsk Helseinformatikk (NHI) skriver på sine nettsider at en nyretransplantasjon er et stort inngrep.

«Ved enhver organtransplantasjon vil den som mottar nyren, trenge livslang behandling med medisiner som demper immunresponsen for å forhindre at kroppens immunsystem forkaster den transplanterte nyren. Pasienter med kronisk nyresykdom har klart høyere risiko enn andre i befolkningen for å få hjerneslag eller hjerteinfarkt.»​

Transplantasjonen tar ca. fire timer, og du får full narkose. Den nye nyren opereres inn i bekkenet på høyre eller venstre side gjennom det som kalles et transplantasjonssnitt. På videoen under kan du høre Hyland fortelle om inngrepene.

Gjort henne tøff

Hyland forteller at hun utviklet selvmordstanker, fordi hun ikke ønsket at kroppen skulle avvise den nye nyren. Gang nummer to fikk hun organet fra broren, og fryktet at kroppen skulle avstøte den på ny.

– Jeg var veldig deprimert. Når et familiemedlem gir deg en ny sjanse til å leve, og det mislykkes, føles det nesten som at det er din feil. Det er ikke, forteller hun til bladet.

Hun har også operert for både endometriose og brokk. Til sammen betyr dette 16 operasjoner så langt i livet hennes. At hun har fysiske og psykiske arr, tror hun har gjort henne sterkere.

– Arrene viser bare hvem jeg er og hvor sterk jeg er.

Hyland fikk sin andre nyretransplantasjon i september i fjor, tre dager etter hun møtte sin nåværende kjæreste Wells Adams.

