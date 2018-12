Gir Barcelona problemer: – Det kan ikke fortsette

Ousmane Dembélé har denne sesongen vist seg fra en bedre side på fotballbanen med seks mål og tre målgivende i ligaen, men problemene utenfor banen skaper trøbbel for Barcelona.

Det franske supertalentet, som ble hentet for om lag én milliard kroner i 2017, har gjentatte ganger kommet sent til trening og det spekuleres på om 21-åringen er avhengig av TV-spill.

Søndag kom han to timer for sent til trening og måtte gjennomføre økten alene, skriver spanske AS.

– Det er klart det begynner å bli et problem. Han var en stor investering for Barcelona og det er ikke unaturlig å tenke at han har litt flere liv enn andre. Tidligere er spillere som har slitt med disiplin i Barcelona blitt solgt, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

Barcelona-trener Ernesto Valverde har vært ordknapp om problemene til den franske vingen. Han har uttalt at de vil løse problemet internt.

– Det er ikke noe nytt og vi vil prøve å løse det på en måte som er best for spilleren. Han har mye talent og gir oss mye på banen. Slike ting har også hendt meg, men ikke flere ganger, sa Ernesto Valverde da supertalentet ble et tema på pressekonferransen før Champions League-møtet med Tottenham.

Der ble Dembélé også forsvart av landsmann og lagkamerat Clément Lenglet.

– Jeg vet ikke om en straff er det som skal til. Han spiller veldig bra for laget og det er det som teller for meg, sa den franske forsvarspilleren.

TV 2s fotballekspert tror ikke Barcelona vil gi en offentlig straff.

– De vil nok løse det internt og vi vil nok ikke få vite sanksjonene. Sist ble han benket, men han har ikke skjerpet seg. Kanskje andre ting må til. Det kan ikke fortsette, slår Finstad Berg fast.

– Tror han vil spille mot Tottenham

Barcelona som allerede er videre i Champions League tar imot Tottenham på Camp Nou tirsdag kveld. Valverde har allerede informert at Luis Suarez vil hvile og at Lionel Messi muligens blir benket.

Dermed er det dårlig tidspunkt at en ny runde med Dembélé-problemer kommer frem nå.

– Jeg tror han vil spille mot Tottenham tross dette, med mindre Valverde vil sette et eksempel. Han er ikke fast på dette Barcelona-laget da de ofte roterer på de offensive rekkene ut ifra hvilken motstander de møter, påpeker Finstad Berg.

Mannen som er «hjernen» bak Dembélé-overgangen til Barcelona, Urban Ortega, sier at de var klar over at franskmannen kunne bli et problem.

– Vi visste om hvordan han var og de som var rundt ham. Han hadde allerede problemer i Rennes der han ikke ville skrive under proffkontrakt med det første. Vi hadde informasjonen og tok en sjanse. Han er fremdeles ung og kan forandre seg, sier Ortega i et intervju med det spanske radioprogrammet Esports Cope, sitert av AS.