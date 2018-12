For ni år siden sto Paula Stanton fra Somer's Point i New Jersey i USA på badet og vasket.

Plutselig oppdaget hun at gifteringen ikke lenger satt fast på fingeren.

Hun trodde ringen var tapt for godt, etter at hun innså at den ved et uhell hadde havnet i do.

– Det var helt forferdelig. Jeg var så flau over å fortelle mannen min hva som hadde skjedde fordi ringen var så verdifull, sier Stanton til ABC.

Lapp på døren

Hun varslet kloakketaten i Somer's Point om at ringen hadde havnet i avløpet, men hun hørte aldri noe.

Det er rundt 1,000 kumlokk i Somer's Point, men da kloakkarbeider Ted Gogol gjorde vedlikehold like ved Paula Stanton sitt hus for én måned siden, oppdaget han en liten skinnende ring på et rør som kom fra den amerikanske kvinnen sitt hus.

Etter nærmere undersøkelser viste det seg at det var Paula Stanton sin ring.

– Kunne ikke tro det

Da paret kom hjem fra en tur i anledning Thanksgiving i oktober, fant hun en lapp på døren der hun ble bedt om å ringe kommunen.

– Jeg ble veldig overrasket og helt i ekstase. Jeg kunne ikke tro det som hadde skjedd, sier Stanton til ABC.

Ted Gogol var lettere sjokkert, men glad over funnet han hadde gjort.

– Det er så mye som kunne ha skjedd med den ringen. Den ønsket rett og slett ikke å forlate familien, sier han til kanalen.

For Paula Stanton blir det nå en ekstra fin jul.

– Dette er et mirakel, og den beste julegaven jeg noen gang kunne ha fått. Jeg kommer aldri til å slippe synet av ringen min igjen, sier hun til ABC.