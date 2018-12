Håvards mor leste opp følelsesladet brev i retten

Håvards mor, Britt-Hege Karlsen, var sterkt preget og kjempet med tårene mens hun leste opp brevet. TV 2 har fått lov til å referere innholdet i brevet.

Karlsen forklarte at sønnen hadde jobbet ved Coop Byggmix i ett og et halvt år og stortrivdes i jobben. Planen var at han skulle i militæret i januar 2019 som grensesoldat i Sør-Varanger, og han hadde en plan om å bli fysioterapeut.

– Vi hadde et veldig åpent og godt forhold vi to, forklarte moren i retten mens hun kjempet med tårene.

Et forbilde

Håvard var en positiv gutt full av kjærlighet, sa moren. Til tross for at han bare ble 18 år gammel, beskrives han som en bauta av mange.

– Håvard var lett å bli glad i, og han var flink til å rose andre, forklarte moren.

– Det var alltid en klem når han kom og dro. Han viste sin medmenneskelighet ovenfor svært mange. Han og broren hadde et forhold som kan sammenlignes som salt og pepper. Håvard var et forbilde for broren sin, sa hun.

– Livet stoppet opp

Håvard var en energibunt av de sjeldne. Den siste helgen i sitt liv, var han på hyttetur for å fiske. Han trivdes godt.

– 14. juli dro han på jobb. Lite visste vi da at det var siste gang vi så han i live da han tok farvel.

– Livet stoppet plutselig opp for oss. Vi fikk meldinger om at noe hadde skjedd, og vi prøvde og ringe han, men fikk ikke svar, fortalte hun til retten.

– At Håvard, sønnen vår, er død, var en særdeles tung beskjed å få, sa moren.

Markerte bursdagen uten Håvard

Moren forteller at tiden etter drapet har vært grusom og at savnet er så stort. 11. november markerte familien dagen da han skulle fylt 19 år.

– Det er helt absurd at vi aldri skal feire han igjen, sa moren.

– Håvard har betalt en høy pris, avsluttet moren i det sterke brevet som hun selv leste opp i retten på vegne av de pårørende.

DRAPSVÅPENET: Tapetkniven som er det antatte drapsvåpenet, ble funnet i sjøen noen dager etter hendelsen. Foto: Roy-Arne Salater/TV 2

Drept på jobb

​Mandag startet rettssaken mot den 20 år gamle asylsøkeren som er tiltalt for å ha drept 18 år gamle Håvard Pedersen lørdag 14. juli. Pedersen var på jobb på Coop Byggmix i Vadsø da han ble angrepet og skåret med en tapetkniv slik at han døde.

Sakkyndige har konkludert med at 20-åringen var psykotisk på gjerningsøyeblikket. Statsadvokat Lars Fause har tatt forbehold om at det vil bli lagt ned påstand om overføring til tvungen psykisk helsevern – ikke fengselsstraff.

Den tiltalte nektet straffskyld da rettssaken startet i Øst-Finnmark tingrett, men politiet sitter med sterke beviser i saken.