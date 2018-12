– Vi vil ha en gjeldsinformasjonstjeneste oppe å gå ganske fort, forteller forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge, Gry Nergård, til TV 2.

Det var finansminister Siv Jensen, justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara og barne- og likestillings- og forbrukerminister Linda Hofstad Helleland som inviterte til forbrukslånsmøte.

– Litt for mange kan komme til å få utfordringer med sin egen økonomi. Det er selvfølgelig et problem for vedkommende, men det er også et økende samfunnsproblem, sier finansminister Siv Jensen til TV 2.

Hun sier det å kunne ta opp forbrukslån i utgangspunktet er et gode for oss alle, så lenge man også skjønner at lånet må tilbakebetales.

Felles gjeldportal

Nergård kan fortelle at både politikerne og bankene var enige i at det er en urovekkende utvikling i markedet for forbrukslån under møtet.

– Alle var enige om at for mange tar opp lån de ikke klarer å håndtere, og at en felles gjeldsportal vil være et viktig virkemiddel for å forhindre dette, sier Nergård.

På sine egne nettsider skrev regjeringen at de over lengre tid har sett med uro på utviklingen i forbrukslånsmarkedet. Jensen mener markedsføringen rundt forbrukslån er et av bekymringsmomentene.

BEKYMRET: Finansminister Siv Jensen er bekymret for utviklingen i markedet for forbrukerlån. Foto: TV 2

– Nå har myndighetene skjerpet kravene til markedsføring allerede, problemet er at ikke alle aktørene etterfølger dette, sier finansministeren.

– Overholder ikke retningslinjer

Bankene som tilbyr forbrukslån og som deltok på møtet er DNB Bank, Norwegian, Santander, Consumer Bank, Monobank og Sparebank1.

Ellers var også Finans Norge, Finansieringsselskapenes forening, Finanstilsynet og Forbrukerrådet tilstede på møtet.

Møtet kommer i kjølvannet av at det ble utarbeidet nye retningslinjer for forsvarlig utlånpraksis av forbrukslån syvende juni 2017. Disse retningslinjene er det ikke alle som overholder.

– Det er mange seriøse aktører som følger retningslinjene. Også har man andre aktører som kanskje ikke er like flinke til å følge retningslinjene. Når man tar opp et lån har man ansvar for å betale det ned, men det er jo da viktig å få med seg det med liten skrift også, sier Jensen.

– Over alle støvleskaft

Luksusfellen-ekspert Hallgeir Kvadsheim mener i likhet med finansministeren at mange av problemene ligger i markedsføringen av forbrukslånene.

– Slik det har blitt markedsført og solgt over de siste årene, så har det gått over alle støvleskaft, sier Kvadsheim.