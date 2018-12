– Jeg synes Nato bør holde seg unna Russlands bakgård. Og i en konflikt med mange etniske russere og russisk-språklige folk, bør vi holde oss unna, uttalte Carl I. Hagen til den russiske nyhetskanalen Russia Today søndag.

I intervjuet uttaler Hagen at det var galt av Norge og Vesten å støtte Ukraina, i konflikten som endte med at Russland annekterte Krim-halvøya.

Det får leder av utenrikskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap), til å rase.

Tar avstand

– Dette er holdninger man deler med ytterste høyre og venstre fløy i Europa. Jeg tar avstand fra det, og regner med at Siv Jensen avklarer hva som er Frps linje, sier Huitfeldt.

– Driver han privatpraktiserende utenrikspolitikk, eller er det velkjente toner fra Frp, der man taler med to tunger, følger Huitfeldt opp.

Etter et år med uro, der blant annet Ukrainas president ble avsatt, stemte Krim-halvøya i mars 2014 over å igjen bli en del av Russland. Avstemningen var omstridt, og ble fordømt som en anneksjon og brudd på folkeretten av Vesten. FN's generalforsamlingen erkærte samme måned folkeavstemningen som illegitim.

Situasjonen er fortsatt høyspent i området rundt Krim, og i november tok russiske styrker kontroll over tre ukrainske marinefartøy med makt.

Aksepterer ikke militærmakt

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H)​ sier til TV 2 at Hagens uttalelser får stå for hans egen regning.

– Det er ingen som er i tvil om hva norsk politikk og den norske linjen er. Vi har fordømt bruddene på folkeretten, og står sammen med våre nære allierte med den samme oppfatningen. Vi aksepterer ikke at et land bruker militærmakt for å forsøke å endre grenser, sier hun.

Hagen frykter ikke å få kjeft av utenriksministeren for sine uttalelser.

– Nei, overhodet ikke. Hun kommer nok til å nikke og smile og si «jaja, det er Carl I. Hagen. Han sier så mye rart», sier han.