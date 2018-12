En bolig er helt overtent i et boligområde i Halden i Østfold natt til tirsdag. Brannvesenet melder på Twitter at de er på stedet klokka 1.22 og har startet utvendig slukking av boligbrannen.

Politiet opplyser at fem personer er evakuert fra huset som brenner og fra nabohus.

– Vi fikk inn meldingen klokka 1.02. Så vidt vi vet skal alle som bor i huset, ha kommet seg ut. Vi har foreløpig ikke oversikt over spredningsfare til nabohus eller om noen er kommet til skade, sa operasjonsleder Terje Skaftnes i Øst politidistrikt til NTB klokka 1.10.



Klokken 01:39 melder politiet på Twitter at huset er totalskadet, men at det ikke er spredningsfare. To beboere er kjørt til sykehus for behandling. Den ene skal ha brannskader.

Alle nødetater rykket til stedet.