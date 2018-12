Politiet fikk melding om et makabert funn klokken 10.21 mandag formiddag.

Ved en rasteplass ved Fylkesvei 40 i Kongsberg lå levningene av en hest.

Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Jan Kristian Johnsrud, sier til TV 2 at det ser ut til at hestekadaveret har blitt slaktet et annet sted, for så å bli dumpet på stedet.

– Vi ser at det har vært en bil og en henger der ut fra sporene, sier han.

Skjult

Operasjonslederen forteller at det er snakk om et slakt og ikke et helt dyr.

Kadaveret lå ikke lett synlig, men hadde blitt dumpet ned en skråning mot elva Lågen.

– Det er noen som jobber i Mesta som fant det, det er ikke sikkert at andre hadde funnet det, sier Johnsrud.

Etter å ha satt i gang etterforskning kom politiet frem til en mann som antakeligvis stod bak dumpingen av hestekadaveret og dro hjem til han.

– Det er funnet en del ting der som bekrefter resten av funnet, så vi er ganske sikre på at det er rett mann, sier Johnsrud.

#kongsberg Mann i 20årene fra Kongsberg pågrepet med bakgrunn i forurensingsloven og matloven etter håndtering av hestekjøtt — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) 10. desember 2018

Pågrepet

Ved 22.30-tiden mandag kveld meldte Sør-Øst politidistrikt på Twitter at en mann i 20-årene er pågrepet med bakgrunn i forurensningsloven og matloven etter håndtering av hestekjøtt.​

Mannen, som er bosatt i Konsberg, er domfelt flere ganger tidligere.

Politiet har vært i kontakt med en person som har fortalt at deres hest ble avlivet fredag forrige uke. Vedkommende skal ha laget en form for avtale med den pågrepne 20-åringen om at han skulle ta seg av hesten etter avlivingen.

Ytterligere hva avtalen gikk ut på er uklart.​