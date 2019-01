Dermed må Erna Solberg utvide regjeringen med flere statsrådsposter.

Kilder sier til TV 2 at det ligger an til at Ingvil Tybring-Gjedde blir beredskapsminister i den utvidede regjeringen, når Justisdepartementet igjen deles opp.

Tor Mikkel Wara fortsetter som justisminister.

Kilder opplyser til TV 2 at Siv Jensen allerede på landsstyremøtet torsdag gjorde det klart at Frp ønsket å beholde syv statsråder.

– Det er Høyres jobb å gjøre plass til KrF, skal Jensen ha sagt.

Høyre har i tillegg til statsministeren ni statsråder, Fremskrittspartiet sju og Venstre tre.

Etter det TV 2 erfarer tar Olaug Bollestad over som landsbruksminister for Bård Hoksrud (Frp), men det betyr at Fremskrittspartiet får en ny statsrådspost i regjeringen.

Disse Frp-statsrådene er i dag i regjering:

Finansminister Siv Jensen (Frp)

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp)

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp)

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp)

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp)

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp)

Eldreminister Åse Michaelsen (Frp)

Ingen endringer i Venstre

Etter det TV 2 erfarer har ikke Trine Skei Grande planlagt endringer i hvilke departementer Venstre har ansvaret for eller hvem som er statsråder.

Trine Skei Grande fortsetter som kulturminister, men overtar også ansvaret for likestillingspolitikken. Ifølge TV 2 sine opplysninger skal Venstre ha kjempet sterkt for å få ansvaret for likestillingspolitikken.

Skei Grandes tittel blir trolig kultur- og likestillingsminister.

Det betyr at Ola Elvestuen fortsetter som klima- og miljøminister, mens Iselin Nybø fortsetter som statsråd for høyere utdanning.

